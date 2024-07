SCENA KOJA JE SVIMA PROMAKLA! Da li se Jokiću igra za Srbiju? Ova fotografija sa meča protiv Grčke SVE DOKAZUJE! (FOTO)

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku (94:72) u poslednjoj proveri pred put na Olimpijske igre. Bogdan Bogdanović bio je najbolji na terenu, a istakao se i Nikola Jokić koji je na nekoliko načina pokazao koliko mu je stalo do dresa Srbije.

Pogađao je, skakao, delio asistencije, ali je jedan detalj svima promakao, a on najbolje govori koliko Jokić želi do medalje u Parizu. U toku jednog tajm-auta Džoker je uzeo tablu selektoru Pešiću i rešio da nacrta jednu akciju "Orlova", a popularni Kari mu je to dopustio te je jasno da je hemija u nacionalnom timu fenomenalna.

Jokić je slične stvari radio i u Denveru, pa se svi nadamo da će kao i za Srbiju odigrati kao što je to znao u timu Nagetsa.

Podsetimo, najefikasniji u timu Srbije bio je Bogdan Bogdanović sa 19 poena, 16 je dodao Nikola Jokić, dok je Filip Petrušev završio meč sa 15 poena.

BONUS VIDEO:

00:21 Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru