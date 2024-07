OBRADOVIĆ TRAŽI ONO ŠTO JE TEŠKO IZVESTI! Ponitka OTVORIO DUŠU posle odlaska iz Partizana: Da se vratimo na neka ranija vremena...

Mateuš Ponitka našao je novi klub posle rastanka sa Partizanom. Poljak je prešao u turski Bahčešehir kod Dejana Radonjića i Nemanje Bjelice, a za Mozzart sport prokomentarisao je kakav je odnos imao sa Željkom Obradovićem tokom boravka u Beogradu.

- Imao sam nekoliko otvorenih razgovora sa trenerom tokom sezone. Mislim da sam bio iskren i da sam pričao objektivno. Naravno imao je i on svoju stranu u čitavoj priči koju poštujem. On je izvanredan trener i to je pokazao na delu - rekao je Ponitka, pa dodao:

- On traži perfekcionizam, a to je teško izvesti. Posebno sa igračima koji imaju moderan mentalitet. Baš je teško sprovesti u delo ono što Željko želi. On zaista hoće da igramo košarku na pravi način, timski, perfektan, ali neke stvari baš teško prolaze. Da se možda vratimo na neka ranija vremena od pre 15 ili 20 godina, možda bi lakše išlo, ali u ova nova vremena... Teško je tražiti perfekciju, a on je perfekcionista i sve mu je u detaljima. Zbog toga je doduše i osvajao trofeje koje je osvajao.

Podsetimo, Ponitka je u sezoni 2023/24 igrao ispod očekivanja i u proseku je u Evroligi beležio 2,4 poena, 0,7 asistencija i 2,2 skoka.

