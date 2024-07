UPOZORENJE PEŠIĆA PRED PUT U PARIZ! Selektor Srbije ZAGRMEO: To se NIKADA U ISTORIJI nije desilo!

Košarkaši Srbije otputovali su u Pariz na Olimpijske igre i posle svetskog srebra pokušaće da stignu do još jedne medalje.

Selektor Svetislav Pešić na konferenciji za medije u prvi plan je istakao jednu veoma važnu stvar i upozorio je na sistem takmičenja koji nikada do sada nije viđen.

foto: Starsport

- Koš razlika je vrlo važna iz razloga što je takav sistem prvi put da ne idu svi trećeplasirani, nego dva dalje u četvrtfinale, a drugoplasiran dobija bolju poziciju u četvrtfinalu, ako ima bolju koš razliku u odnosu na ostale ekipe. Sistem je malo za nas komplikovan. Sve se zna. Ali ono što je važno da se kaže danas kada idemo na Olimpijske igre. Ja sam tu bio 1984. godine, ovo je najveća konkurencija od sada, 10 kandidata, a možda i 11, kada pogledamo pripreme. To su kandidati za medalje. To se nikada nije desilo u istoriji OI. To će biti borba do krajnjih granica, svaki meč je važan ne samo zbog pobede, nego i rezultata - rekao je Svetislav Pešić.

Kompletnu konferenciju Svetislava Pešića možete pročitati na linku ispod:

Kurir sport

BONUS VIDEO:

05:26 Svetislav Pešić pred polufinale Svetskog prvenstva