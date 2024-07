TO JE TO, TO JE SVE! Sa Srbijom osvajao medalje, bio najbolji na svetu, a sada objavio kraj karijere

Dušan Domović Bulut, jedan od najboljih srpskih basketaša svih vremena, okončao je igračku karijeru.

Bulut je poslednjih godina igrao u američkoj "Big 3" ligi.

Sa Srbijom je praktično osvojio medalje na svim velikim takmičenjima. Na Olimpijskim igrama ima brontu, na Svetskim prvenstvima četiri zlata i jedno srebro, kao i dva zlata i srebro na Evropskim prvenstvima.

Nekoliko godina je vladao na FIBA rang listi najboljih basketaša na svetu.

Sa ekipom Novog Sada je četiri puta osvojio FIBA Svetski kup.

"Vozi… Dok točkovi ne otpadnu. Hvala košarci, 3 na 3 nema na čemu. To je to, to je sve", napisao je Bulut.

Kurir sport