REČ PEŠIĆA PRED (JOŠ JEDAN) DUEL SA DRIM TIMOM: Kako se suprotstaviti? Ne treba ni da ulaziš u dvoranu ako nisi spreman!

Košarkaši Srbije u nedelju počinju nastup na Olimpijskim igrama, a grupnu fazu otvaraju duelom protiv SAD u Lilu.

Selektor "orlova" Svetislav Pešić stakao je da je prva utakmica na svakom takmičenju najvažnija.

"Kako se suprotstaviti protiv jednog jednog tima sa izraženim individualnim kvalitetima, jer je to je prva pomisao na njih. Kad pomisliš na njihovu ekipu, onda pomisliš na atletiku, na izuzetnu brzinu, na visok nivo individualne tehnike i talenta koje oni nose. I kako se suprotstaviti? Pa naravno da ne treba ni da ulaziš u dvoranu ako nisi spreman da jednom timskom, pre svega odbranom, pokušaš da taj njihov individualni kvalitet njihov neutrališeš. Tako da je to prva stvar na kojoj radimo, trenirali smo to i u pripremi za utakmicu uvek postoji plan igre i pokušaćemo da taj plan igre sprovedemo. Već sam rekao šta je prvi zadatak", rekao je Pešić srpskim novinarima u Lilu.

foto: Starsport©

"Drugi zadatak je da mi moramo da znamo da košarka nije hokej na ledu, već je to košarka gde promena ritma je najvažniji deo igre i u tom smislu smo se i pripremali da znamo kad promeniti ritam u napadu. To podrazumeva da mi naše sisteme moramo, da igramo precizno, jasno, sa samopouzdanjem i da na takav način jednostavno probamo da sprovedemo taj naš plan igre koji mi želimo da prezentujemo ovde na Olimpijskom turniru. U svemu tome kao i uvek, ekipa koja pravi manje grešaka, pre svega izgubljenih lopti, odmah dobije prednosti i to je jasno i na takav način se povećava i samopouzdanje igrača i na tome smo radili i o tome govorimo. I zato je potrebno da u napadu, pre svega budemo precizni, jasni, da znamo u svakom momentu šta želimo, koga napadamo, kada napadamo, u kom vremenu, u kojoj sekundi itd. Sve su to stvari na kojima smo insistirali i radimo pa ćemo da vidimo sutra kako će to da izgleda", dodao je Pešić.

foto: Starsport©

Selektor Srbije upitan je i da li je tim na nivou fizičke spreme koji je potreban za veliko takmičenje kao što su Olimpijske igre. "Mislim da nismo na fizičkom nivou onilko koliko bi trebalo, većina jeste, ali neki igrači nisu. Jedanput se igraju Olimpijske igre i onda ta dodatna motivacija, želja da tako kažem, ponekad može da nadoknadi i nedostatak te fizičke spreme. Iako izgleda da je prvenstvo veoma kratko, da je samo šest utakmica. Ipak, ima dovoljno dana da igrači i u sledećim utakmicama koje nas očekuju to dostignu", rekao je Pešić, pa dodao:

foto: Starsport©

"Ja znam da naše navijače interesuje da li mi možemo da dobijemo Amerikance, mene baš to ne zanima previše, iako naravno radimo i ja bih želeo naravno da pobedimo. Igraju se i ostale utakmice, tako da ništa se neće promeniti. Bez obzira u kom pravcu ode utakmica, mi moramo dalje da igramo protiv Portorika i protiv Južnog Sudana, ako želimo da ostanemo taj prvi cilj da odemo za Pariz", smatra popularni Kari.

foto: Starsport

"Ja sam došao na početku olimpijskog ciklusa i ovde se sada s ovom turnirom to završava. Ja pravo da vam kažem, ne znam da li neko u Srbiji ne bih želeo medalju, pa što ja ne bih želeo medalju. Ali do tog cilja se ne stiže samo sa željom. Jedno su želje, potrebno je da igramo dobro, da ovo što smo trenirali da sprovedemo. Želja ne fali, motivacija je uvek tu, i kod mene i kod igrača. Jedno je motivacija, jedno su želje, jedan je entuzijazam, trud i sve je to uvek u nas prisutno, ali je najvažnije da mi znamo kako se stiže do cilja, da imamo plan igre i da probamo da taj plan igre sprovedemo do kraja. I onda možemo da sanjamo i velike rezultate i medalje i tako dalje. Ali je još rano na tu temu da se priča, prvo je važno da vidimo sutra, da odigramo onako kako mi možemo", zaključio je Pešić.

(Kurir sport)