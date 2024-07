UŽIVO! SRBIJA - SAD: Meč koji čeka cela planeta! Mogu li "Orlovi" da kljucnu "Drim tim"?

SRBIJA - SAD 17.15

SRBIJA - SAD Arena: Pjer Moro stadion Sudije: Johan Roso (Francuska), Hulio Anaja (Panama), Martins Kozlovskis (Letonija) SRBIJA: Plavšić, Petrušev, Jović, Bogdanović, Marinković, Dobrić, Jokić, Micić, Gudurić, Davidovac, Avramović, Milutinov. Selektor: Svetislav Pešić. SAD: Kari, Edvards, Džejms, Durent, Vajt, Hejlibarton, Tejtum, Embid, Holidej, Adebajo, Dejvis, Buker. Selektor: Stiv Ker.

Košarkaši Srbije od 17.15 časova počinju nastup na Olimpijskim igrama.

Grupnu fazu otvaraju duelom protiv prvog favorita SAD u Lilu.

Utakmica koja izaziva pažnju cele planete igraće se na stadionu u Lilu, koji može da se transformiše u halu kapaciteta 27.000 mesta.

Prvi cilj "Orlova" je svakako da prođu grupnu fazu i da dođu do Pariza, gde će se igrati završnica.

Teško je, mada ne i nemoguće, savladati Ameriku, a onda bi cilj mogao da bude najbolja drugoplasirana ekipa.

"Koš razlika je vrlo važna iz razloga što je takav sistem prvi put da ne idu svi trećeplasirani, nego dva dalje u četvrtfinale, a drugoplasiran dobija bolju poziciju u četvrtfinalu, ako ima bolju koš razliku u odnosu na ostale ekipe. Sistem je malo komplikovan za nas", skrenuo je pažnju Svetislav Pešić.

Ipak, kao što je Pešić poručio, "ne treba ni da ulaziš u dvoranu ako nisi spreman da pobediš".

"Kako se suprotstaviti protiv jednog jednog tima sa izraženim individualnim kvalitetima, jer je to je prva pomisao na njih. Kad pomisliš na njihovu ekipu, onda pomisliš na atletiku, na izuzetnu brzinu, na visok nivo individualne tehnike i talenta koje oni nose. I kako se suprotstaviti? Pa naravno da ne treba ni da ulaziš u dvoranu ako nisi spreman da jednom timskom, pre svega odbranom, pokušaš da taj njihov individualni kvalitet njihov neutrališeš. Tako da je to prva stvar na kojoj radimo, trenirali smo to i u pripremi za utakmicu uvek postoji plan igre i pokušaćemo da taj plan igre sprovedemo. Već sam rekao šta je prvi zadatak", rekao je Pešić.

Srbija i SAD su na velikim takmičenjima u poslednjih deset godina odigrali četiri utakmice, a Amerikanci vode sa 3-1. Ipak, ona poslednja, odigrana na Svetskom prvenstvu 2019. godine, pripala je Srbiji u razigravanju od 5. do 8. mesta.

Poslednja dva meča na Olimpijskim igrama pripala su Sjedinjenim Američkim Državama. U Riju je bilo 94:91 u grupnoj fazi, a zatim u finalu 96:66.

