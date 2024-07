MARINA MALJKOVIĆ LJUTA KAO RETKO KADA: Igrali smo izuzetno neinteligentnu košarku, ovo je poslednja opomena

Selektorka Marina Maljković nije sijala od sreće posle pobede košarkašica Srbije nad Portorikom na startu Olimpijskih igara.

Srpkinje su u Lilu slavile rezultatom 58:55 posle neizvesne završnice.

A moglo je da bude drugačije jer je naš tim vodio i sa 20 poena razlike.

"Ne baš pametna košarka, igrali smo izuzetno neinteligentnu košarku. Pravile greške, imale plus 20 i pokazale veliko neiskustvo. Ovaj tim nije toliko mlad koliko neiskusan. Ovo je poslednja opomena da ne smeju da prave grešku ovog tipa. Poslednja greška Dragane Stanković, biće im to rečeno. Za njih je ovo vau, nemamo na koga da se oslonimo 200 posto. Imamo Ivon, kad ona zastane, u teškoj smo situaciji. Nemamo igračice koje su skoreri i kakve imaju druge ekipe ovde. Ogromno neiskustvo. Da ne zalazim u druge detalje, kvalitet lige", poručila je ljutito Maljkovićeva.

Poseban segment obraćanja posvetila je Dragani Stanković i sprečenom fizičkom sukobu sa Mijom Holingšed u poslednjem minutu utakmice.

"Ona je divna devojka, ali nije dozvoljeno da pravi takve stvari, ovo nije njen šou. Poslednja moja opomena za greške ovog tipa. Nogić daje loptu u ruke protivnici, sutra gledamo greške i težak je meč u sredu. Tema je glava, treba izaći pred Kinu sa saznanjem da je ovo bilo užasno i da nije tužno, bilo bi smešno. Onda da to analiziramo, da vidimo šta treba da radimo i to bude amin, a ne “zanela me svetla velikoga grada”. Nemamo fraze, znamo šta je prva utakmica i koliko je teško. Mračni su dani našeg sporta na OI, nadam se da će nešto da se promeni. Ova ekipa nema iskustvo, verujem da možemo da igramo sa Kinom, ali treba jasno da im stavim do znanja šta može, šta ne može".

Kurir sport

Bonus video:

00:17 Srbija Amerika Olimpijske igre