PEŠIĆ POZIVA NA OPREZ PRED PORTORIKO: Mogu da nas dobiju - ne na čisti kvalitet, nego na rizik!

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić oprezan je pred drugi meč na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Portoriko je ekipa koja je vrlo jaka u tranziciji. Orjentisani su ka napadu, stigao im je i Alvarado koji ima izuzetan status u Nju Orleansu. On je njihov najbolji odbrambeni igrač i šuter, menja ritam igre i rezultata. Nije običan NBA košarkaš. Oni su od prošle godine ostali isti, samo se pojačali sa njim. Njihova prednost je kontinuitet jer dugo godina zajedno igraju. I druga prednost je taj napad. Mi samo sa normalnim napadom – da kažem normalnim, ne mora da bude ništa ekstravagantno, uz veoma dobru odbranu – možemo da uzmemo težinu pod svoje ruke", rekao je Pešić, pa nastavio:

"S njima će biti teška utakmica – zašto? Mi smo favoriti, to niko ne može da nam oduzme. Niti mi govorimo da nismo favoriti. Ali, to je opasna ekipa koja je izuzetno dobra u napadu – posebno četiri 'mala' beka. Mogu da nas dobiju – ne na čisti kvalitet, nego na rizik. Na prvi šut... Oni prosečno šutiraju 30-35 puta za tri. Mi to moramo da im oduzmemo. Gde se najviše šutiraju trojke? U tranziciji. Moramo ranije da se vratimo, da imamo dobru koncentraciju i da sprečimo šut za tri poena".

Meč Srbije i Portorika na programu je u sredu od 17.15 časova.

