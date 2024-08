"POLAKO SE OSEĆAM ZABORAVLJENIM" Au, kakve reči Boriše Simanića, srpski košarkaš zagrmeo: Imao sam obećanja, ali je ostalo na tome

Košarkaši Srbije odigrali su već dve utakmice na Olimpijskim igrama u Parizu, večeras je na programu i treća, protiv Južnog Sudana, a Orlovi imaju ogromnu podršku cele nacije.

Uz njih je i Boriša Simanić, koji zbog oporavka nije mogao da otputuje u Pariz, ali pažljivo prati sve utakmice naših košarkaša.

- Najteža utakmica na svakom prvenstvu je ona prva, pogotovo kada je to protiv selekcije Amerike. Odigrali smo dobro, ali nije bilo dovoljno za pobedu. U drugoj utakmici smo pokazali kvalitet i siguran sam da ce momci tako nastaviti. S obzirom na to da sam prošao pripreme s njima, znam koliko su jako trenirali i kako su se spremali. Mislim da imamo velike šanse da dođemo do medalje. Svi se nadamo da se to biti ona najsvetlija - rekao je Boriša za portal Republika.rs.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Izabranici Svetislava Pešića večeras igraju protiv Južnog Sudana.

- Gledaću meč s Južnim Sudanom kod kuće u Beogradu, s porodicom. Što se tiče našeg rivala, i nemam neki osećaj. Kad mi neko spomene Južni Sudan, naravno da se vratim mislima u taj period i u bolnicu, ali sam se vratio treninzima i pokušavam sve to da zaboravim - iskren je srpski košarkaš.

Rekao je Boriša da je u kontaktu sa drugarima iz nacionalnog tima.

- Sa svima sam u kontaktu, ostao sam u toj njihovoj grupi i pred svaku utakmicu pošaljem poruku podrške jer znam da im je to i prošle godine mnogo značilo, pa da ne menjamo ritual. Mnogo je teško to što nisam tamo da zaigram, ali bilo je očekivano da za ovaj turnir ne budem u prilici da im pomognem u tom košarkaškom delu. Naravno da sam imao veliku želju da otputujem s njima i pružim im podršku.

foto: Dado Đilas

Svestan je Boriša da je jako teško naći klub, imajući u vidu situaciju u kojoj se on nalazi.

- Kao što sam rekao, prošao sam kroz pripreme s reprezentacijom, sada radim individualno i siguran sam da ću biti spreman za nastavak karijere, ali još ne znam gde jer mnogo je teško naći klub koji će angažovati igrača s ovakvom povredom. Moja želja je da to bude negde u Srbiji iz razloga jer je tu doktor Gaga, u kog imam puno poverenje. Da bih to ostvario, potrebna mi je pomoć saveza i države da napravim adekvatan ugovor. Dosad sam imao neka obećanja, ali je ostalo samo na tome. Polako se osećam zaboravljenim.

