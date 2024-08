MARKO GUDURIĆ O NOVOM POJAČANJU CRNO-BELIH: Sjajan posao Parizana, srećni su što nije otišao u NBA!

Reprezentativac Srbije i košarkaš Fenerbahčea, Marko Gudurić, smatra da je Partizan napravio sjajan posao dovođenjem plejmejkera Južnog Sudana Karlika Džonsa.

Reprezentacija Srbije u trećem kolu grupne faze savladala je Južni Sudan sa 96:85 i tako kao najbolja drugoplasirana ekipa obezbedila plasman u četvrtfinale Olimpijskih igara gde će odmeriti snage sa Australijom.

Gudurić je na meču protiv sjajno Južnog Sudana bio zadužen za čuvanje maestralnog Karlika Džonsa. Iako je reprezentativac Srbije odradio sjajan posao u odbrani, Džons je uspeo da zabeleži 17 poena, 10 asistencija i pet skokova na meču.

"Dao sam sve od sebe da ga čuvam i mislim da sam bio dosta čvrst prema njemu. To je moj posao, srećan sam što smo pobedili. Karlik je sjajan igrač i svi smo to videli, svi to znamo. Večeras je igrao svih 40 minuta. Sjajan posao Partizana mislim da su srećni što nije otišao u NBA. Mnogo se pričalo o njemu posle tripl-dabla protiv SAD, ali mislim da će biti baš dobar u Evroligi" Na pitanje da li će ga pratiti u dresu Partizana, bivši as Crvene zvezde je iskreno odgovorio: "Naravno. Gledam sve srpske timove, uvek. Gledam sve utakmice", poručio je Gudurić.

Kurir sport/J.M.

