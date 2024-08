STOJAČIĆ SA SUZAMA U OČIMA: Razočarali smo i sebe i Srbiju

Basketašima Srbije teško je pao poraz od Francuske u četvrtfinalu Olimpijskih igara.

Iako prvi nosioci, nisu bili na svom nivou u Parizu.

Strahinja Stojačić je bio na ivici suza.

"Ne znam šta da kažem, odigrali smo... Biće ovakvih i onakvih komentara, mi i Ameri smo došli po dve sigurne medalje, ispadoše oni u grupi, mi u četvrtfinalu. Da li je to pritisak, šta je? Možda sam ga ja lično osetio, ne vadim se na to, nisam ja bio ja sedam dana, to nisam ja... Morao sam više da povučem ekipu, podbacio sam od drugog do poslednjeg basketa. Najviše sam ljut na sebe, nikog drugog. Izgubili smo od Kine koja nikog drugog nije pobedila. Letonci su nas ponizili, ubacili nam sedam trojki, protiv Litvanije smo imali 18:14 i izgubimo, Francuzi stvarno neću da se pravdam, momci su nas nadigrali, na loptu smo bili. Zasluženo smo ispali, ne znam razlog, dali smo sve od sebe, trudili se, sanjali, ali ruše se snovi.

O suzama na kraju.

"Naravno da je teško, ljudi, dve godine živimo za ovo, jeste da smo sve živo osvojili ali ovo je san svakog sportiste. Glupo je da ja pričam o tome, Novak Đoković je uspeo posle četiri puta, mi verovatno nećemo imati više šanse, bićemo matori za Los Anđeles i to će svima verovatno ostati neostvaren san, s tim mora da se živi. Razočarali smo i sebe, verovatno i druge, svako od nas je želeo zlato, a to što nismo uspeli, dešava se. Prvi put u životu sam izgubio jednu ovako bitnu utakmicu, a nisam gubio nikad sa reprezentacijom. Sanjao sam da će tako ostati posle ovih Olimpijskih igara, četiri poraza ni u najružnijim snovima sigurno nisam sanjao" - rekao je popularni Brka na ivici suza.

Uskoro će biti odigrano i Evropsko prvenstvo...

"Videćemo ko će to da igra, za 20 dana je, lično ne znam da li ću se oporaviti od ovoga. Moram da odem na more da vidim šta ću... Nemam mnogo reči da kažem. Ovo niko od nas nije očekivao pogotovo da ćemo završiti takmičenje pre finalnog dana, ali to je sport. Nismo bili na našem nivou, nismo zaslužili. Relativno, mogu da kažem da sam ja glavni krivac za to. Izgubili smo od Kineza, od Litvanaca, utakmice koju ne smeju da se izgube. Što je najgore, mislim da smo ovo četvrtfinale odigrali najbolje na turniru, ali jednostavno nismo zaslužili i to je to."

Da li je pritisak osvajanja medalje uticao na naš tim?

"Bolje da sutra pričamo o tome, pošto, svašta bih rekao, a bolje da ne pričam. Stvarno mislim da je ovo šok i da... Svi smo zamišljali da ćemo završiti kao Novak i da ćemo uzeti tu zlatnu medalju. Očigledno da je mnogo teže nego što smo mislili. Sam teret Olimpijskih igara i sve... Možda i ja nisam još dorastao tome, ali polako."

Marko Branković:

"Ne znam šta bih rekao, jedan od težih poraza u karijeri svakako, bilo je teških ali ovo ima drugu veličinu zbog OI. Ceo turnir smo igrali promenljivo, u nekim trenucima smo izgledali fantastično, ali u nekim ključnim momentima protiv Litvanije i sada imali smo par poena razlike, donosili smo loše odluke koje nam nisu prepoznatljive. Loš turnir i težak poraz, ali moramo dalje, za 20 nam je EP i moramo da prebacimo fokus na to."

Šta je razlog?

"Videli smo sebe u borbi za medalju, naravno. I dalje mislim da smo najbolji tim na svetu, ali neki detalji su odlučili, donosili smo jako loše odluke, drugi su igrali dobre baskete protiv nas i sve su kaznili."

Atmosfera uticala?

"Ima više od 5.000 ljudi ali to je nebitno, igrali smo sa njima i pobedili pred istom publikom u grupi. Bili su bolja ekipa danas."

Dejan Majstorović:

"Mnogo je teško, ne znam šta bih rekao. Očigledno da nismo zaslužili. Izgledalo je kao da su drugi želeli više od nas i zasluženo su nas pobedili i Litvanija i Francuska. Teško je. Baš je teško, očekivali smo medalju, ali... Joj, ne znam šta bih rekao. Mnogo je teško, ne mogu uopšte da..."

Kurir sport