AMERIKA ZABRANJENA TEMA! Pešić upozorava pred Australiju: Dobili smo NAJTEŽEG protivnika, znamo šta MORAMO da uradimo!

Košarkaši Srbije sastaju se Australijom u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Parizu.

Selektor Srbije Svetislav Pešić maksimalno je oprezan pred ovaj meč i sa puno respekta je govorio o reprezentaciji Australije.

"Svaka utakmica je važna, to je bila i utakmica sa Južnim Sudanom. Dobili smo najtežeg protivnika u četvrtfinalu, Australija je apsolutno najteži protivnik koga smo mogli da dobijemo iz prvog šešira. Radi se o vrlo ozbiljnoj ekipi, dobro vođenoj. Imaju kontinuitet, dugo godina igraju zajedno. To je mnogo važno za reprezentativni program, a vrlo je teško dostići. Oni imaju to što imaju, iskusni su, imaju igrače koji su važni u NBA", istakao je Pešić pred sutrašnji duel pa dodao:

"U današnjoj košarci je najvažnija stvar da dobro igraš odbranu u tranziciji, da ne dozvoliš lake poene iz kontranapada. Oni su nam u Abu Dabiju dali 40 koševa iz tranzicije. Veoma ih poštujemo, znaju šta hoće, nema trikova, to je čista košarka. Moramo da smanjimo broj poena iz tranzicije kako bismo došli do naše igre."

Pobeda protiv Južnog Sudana donela je dodatno samopouzdanje srpskim košarkašima.

"Naravno da smo bolji nego što smo 24. juna, kada smo počeli. Ova utakmica protiv Južnog Sudana je bila fantastična, trebalo je izdržati pritisak koji su oni nametnuli. Uspeli smo da ih tamo negde sredinom treće četvrtine slomimo i bila je izvanredna reakcija, promenili smo ritam igre u napadu, pogodili sve ono što smo hteli, a na kraju oni su smanjili poene iz tranzicije, što nas raduje jer igraju jako brzo."

I protivnik je bolji nego što je to bio pre mesec dana kada smo se sastali u Emiratima.

"Australija isto tako, možda i malo bolja u smislu kompletne organizacije. Čim je ekipa malo bolje organizovana, odmah je i nama lakše da organizujemo odbranu, za razliku od Južnog Sudana, ali to nas neće baš previše spasiti ako ne budemo maksimalno koncentrisani i gladni, da se uživa kad se postigne koš u napadu, ali i da se uživa i u smislu individualne odbrane. Razumemo šta treba da se radi, od početka priprema želja nam je da igramo dobro u tranzicionoj odbrani jer su nas ovde dočekale uglavnom takve ekipe. Ako smo nešto radili, onda je to bila odbrana od tranzicije. Napravili smo dobre rezultate, ali uvek ima prostora za nešto novo".

Kadrovska situacija je dobra pred ovaj meč

"Jeste, malo se Jović ne oseća dobro, ali smo ga ostavili u hotelu, ali biće dobro za meč".

Vasa i Jokić imaju neke zavoje oko kolena?

"To su zavoji koji se stavljaju..."

Da li je tema o Amerikancima zabranjena među igračima?

"O kojim Amerikancima", smeje se Pešić i zaključuje: "Ma kakvi Amerikanci, moramo prvo da preživimo ovu utakmicu."

Kurir sport