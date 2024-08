EVO KAKVO JE RASPOLOŽENJE NAŠIH KOŠARKAŠICA PRED MEČ SA AUSTRALIJOM! Butulija direktno iz Pariza: Borićemo se, ali postoje klopke

Uspeh Novaka Đokovića će se dugo prepričavati. Borba je bila izjednačena, svi smo strepeli i divili se Novakovoj koncentraciji. Na kraju je najbolji svih vremena i pokazao zašto je u ovoj borbi ipak nadmoćniji.

A naše košarkašice izborile su plasman u četvrtfinale OI kada će odmeriri snage sa Australijom.

O istorijskom teniskom finalu OI, kao i o atmosferi u ženskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije govorili su u emosiji Puls Srbije teniski trener i nekadašnji teniser, Miki Janković i Dajana Butulija, košarkašica i član stručnog štaba košarkaške reprezentacije koja se uključila u program iz Pariza.

foto: Kurir televizija

- Svakako da su utisci neverovatni. Mislim da je jedna reč koja najadekvatnije opisuje ono što je Novak uradio: Neverovatno! Svaki čovek u Srbiji se juče naježio. Mislim da je to jedan neverovatan uspeh i da nas je Novak Đoković sve prijatno iznenadio, jer ne znam koliko je nas verovalo da on može da se vrati posle povrede i pruži takav meč protiv Alkaraza koji je 10 godina mlađi od njega - rekao je Janković.

Butulija kaže da su naše košarkašice ispratile tenisko finale i slavile Novakovu pobedu, ali da su uz to veoma koncentrisane i fokusirane na predstojeći meč sa Austalijom.

foto: Kurir televizija

- Pratili smo naravno Novaka. Svakoga pratimo od naših sportista i ovde vlada jedna posebna atmosfera međusobnog bodrenja i podrške. Uz to morali smo da pratimo i ko će da prođe dalje od košarkaških timova. Čekali smo protivnika juče do ponoći. Moramo da budemo koncentrisali. Koliko je lepo to slavlje, moramo i da budemo skoncentrisani na ono zbog čega smo tu.

Kaže da u našem košarkaškom timu među devojkama vlada pozitivna atmosfera pred susret sa Australijom.

02:51 EVO KAKVO JE RASPLOŽENJE NAŠIH KOŠARKAŠICA PRED MEČ SA AUSTRALIJOM! Butulija direktno iz Pariza: Borićemo se, ali postoje klopke..

- Dobra je energija. Svakako ćemo sada kada znamo protivnika primeniti najbolju moguću taktiku. Borićemo se. Tu su i neiskusne igračice koje su prvi put na OI da im pružimo podršku i pokažemo im neki put kako da izbegnu neke situacija koje su klopka. Mnogo je teško da se usmeri sva pažnja na igru i na košarku. Mislim da su spremne i dobro raspložene.

