"DAVAĆE KOŠEVE, RADIĆE SVE ŠTO INAČE RADI, BIĆE PAKLENO" Bivši as Partizana U STRAHU pred meč sa Srbijom!

Australijski košarkaš Džok Lendejl izneo je utiske pred sutrašnji meč protiv reprezentacije Srbije u četvrtfinalu Olimpijskih igara.

Svestan je bivši košarkaš Partizana da će protiv naše reprezentacije biti veoma teško, s obzirom da boje Srbije brani najbolji košarkaš planete, Nikola Jokić.

"Biće žestoko. Srbija je tim koji igra vrlo čvrstu, fizički zahtevnu košarku, sa brzim ritmom. Jokić je vrlo sposoban igrač, Bogdanović takođe. Ukratko, to je jako dobro sklopljen tim, kojeg vodi sjajan trener Pešić. No, kada dođete do ove faze turnira, tu nema slabih protivnika. Zato morate da „izbacite“ na teren sve najbolje što imate“, rekao je Lendejl za Mozzart sport.

Zna Lendejl kako je igrati protiv Nikole Jokića.

"Paklen zadatak. Igrao sam protiv njega u plej-ofu kada sam bio u Finiksu, šest utakmica jedan protiv drugog tad, još nekoliko pre i kasnije. Zato mi je savršeno jasno koliko je teško svakome da ga čuva, da igra protiv njega. Davaće koševe, radiće sve ono što inače radi, tako da ni ne pomišljamo na opciju kako da ga „isključimo“ iz utakmice, nego samo kako da mu „život“ učinimo težim. Čovek je najbolji košarkaš na svetu, po mom mišljenju, pa to valjda jasno govori koliko je dobar“.

foto: Starsport©

Lendejl i dalje prati rezultate Partizana.

"Apsolutno da! Uvek proveravam šta je Partizan uradio, gledam na instagramu i društvenim mrežama šta ima novo, tako da sam potpuno upućen u sve šta se dešava u klubu. Bila je to jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri, uživao sam maksimalno igrajući pred neverovatnim navijačima. I dalje prijateljima pokazujem snimke sa utakmica Partizana. Da budem potpuno iskren, mislim da mi je ta sezona odredila karijeru. Da nisam otišao u Partizan, ne bih stigao do ovde gde sam sada. Niti bih bio igrač kakav sam danas. Tako da veliku zahvalnost dugujem crno-belima“.

Kurir sport

Bonus video:

00:29 Nikola Jokić