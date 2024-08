E, SADA KREĆE ONO PRAVO - ORLOVI IGRAJU ČETVRTFINALE OLIMPIJSKIH IGARA! Evo gde možete da gledate utakmicu protiv Australije!

Pred košarkašima Srbije je novi izazov na Olimpijskim igrama!

Četa Svetislava Pešića grupnu fazu je okončala na drugoj poziciji, a danas tek počinje ono pravo.

Vreme ja za četvrtfinale! Reprezentativci Srbije od 14.30 protiv Australije igraju utakmicu za plasman među četiri najbolje ekipe na Olimpijskim igrama u Parizu.

Selektor Srbije Svetislav Pešić maksimalno je oprezan pred ovaj meč i sa puno respekta je govorio o reprezentaciji Australije.

"Svaka utakmica je važna, to je bila i utakmica sa Južnim Sudanom. Dobili smo najtežeg protivnika u četvrtfinalu, Australija je apsolutno najteži protivnik koga smo mogli da dobijemo iz prvog šešira. Radi se o vrlo ozbiljnoj ekipi, dobro vođenoj. Imaju kontinuitet, dugo godina igraju zajedno. To je mnogo važno za reprezentativni program, a vrlo je teško dostići. Oni imaju to što imaju, iskusni su, imaju igrače koji su važni u NBA", istakao je Pešić pred sutrašnji duel pa dodao:

"U današnjoj košarci je najvažnija stvar da dobro igraš odbranu u tranziciji, da ne dozvoliš lake poene iz kontranapada. Oni su nam u Abu Dabiju dali 40 koševa iz tranzicije. Veoma ih poštujemo, znaju šta hoće, nema trikova, to je čista košarka. Moramo da smanjimo broj poena iz tranzicije kako bismo došli do naše igre."

