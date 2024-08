"ONE ŽELE DA OSVOJE ZLATO" Tina Krajišnik upozorava pred Australiju: Moramo da budemo spremne na FIZIČKI meč!

Košarkašice Srbije u sredu od 11 časova igraju svoj četvrtfinalni meč na Olimpijskim igrama u Parizu, a očekivanja pred ovu utakmicu iznela je Tina Krajišnik.

- One su iskusan tim. U Australiji su Olimpijske igre najvažniji događaj i sigurno žele da osvoje zlato. One će ući maksimalno koncentrisano u meč, a ne kao protiv Nigerije na početku takmičenja - rekla je Tina Krajišnik, pa dodala:

- Moramo da budemo spremne na fizički meč, one su dosta jake. Imaju one svoje mane, igra u tranziciji i ne brane dobro skok, i to moramo da pokušamo da iskoristimo. Nema pritiska, samo pozitivna trema. Važno je da u glavi budemo spremne. Dobro radimo, provodimo kvalitetno vreme zajedno, i ne gubimo energiju na druge stvari.

