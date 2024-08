BOGDANOVIĆ O BURNOM TAJM-AUTU SVETISLAVA PEŠIĆA: Selektor GRMEO na igrače, a kapiten "spušta loptu" - Deremo se mi, dere se on...

Košarkaši Srbije katastrofalno su otvorili današnji meč protiv Australije, ali su ipak uspeli da se vrate u meč i potom pobede.

U jednom trenutku kada se igra Srbije potpuno raspala, selektor "Orlova" Svetislav Pešić uzeo je tajm-aut i očitao je lekciju igračima. Grmeo je Kari kao nikada do sada.

- 20 poena vam daje, nijedan faul ne pravite. Vi ga gledate, koji ku*ac. Hoćete da dobijemo? Udarite ih malo, pravite faul - rekao je on, a u snimku ispod možete videti kako je sve izgledalo.

Posle meča, o burnom tajm-autu našeg selektora pričao je kapiten Orlova, Bogdan Bogdanović:

- Uvek je to tako, deremo se mi, dere se i on. To je pozitivna kritika. Na TV-u možda izgleda ružno ili ne znam ja kako, ali to je sport, to je najbolja komunikacija u tim trenucima - rekao je Bogdan.

