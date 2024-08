PARTIZAN ME JE ZVAO I PROŠLE GODINE! Reprezentativac Francuske o prelasku u redove crno-belih: Lesor mi je mnogo pričao o klubu!

Reprezentativac Francuske Frenk Ntilikina govorio je o svom novom klubu - Partizanu!

U razgovoru za Meridian sport Ntlikina je otkrio da je presrećan zbog dolaska u Partizan i da mu je saigrač iz reprezentacije Matijas Lesor puno govorio o crno-belima.

"Od prvog dana kada su saznali da sam potpisao ugovor sa Partizanom, osetio sam ljubav navijača. Tu njihovu energiju. I to veoma cenim. Osećam da su navijači neverovatni. Mathias Lessort mi je već pričao mnogo toga. Rekao mi je samo najbolje. Da je to sjajna prilika za mene. Najbolji izbor koji sam mogao da napravim. Da ću da uživam, da će boravak u Partizanu pomoći mom ličnom napretku, košarkaški, ali i kao ličnosti, generalno", rekao je Francuz.

On je otkrio da su crno-beli bili zainteresovani za njega i prošle godine.

"Zvali su me i prošle godine, ali tada sam odlučio da ostanem u NBA. Ali, sada sam rešio da se vratim u Evropu, Partizan me ponovo kontaktirao. I – bio je lak izbor. I dok sam bio u NBA gledao sam neke utakmice, trener Željko Obradović je jedan od najboljih u istoriji. I, kao što sam već rekao, ta ljubav navijača, strast koju osećaju prema klubu i timu, je sjajna i neverovatna. Jedva čekam da posle Olimpijskih igara odem tamo", priznao je francuski as.

Pre dolaska u Beograd, Ntilikina će imati priliku da sa reprezentacijom osvoji olimpijsko odličje, pošto je Francuska juče izborila plasman u polufinale OI u Parizu.

Kurir sport/J.M./Meridian sport

