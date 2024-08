FMP POČEO PRIPREME ZA NOVU SEZONU, NIKITOVIĆ IZNEO OČEKIVANJA: "Napravljen je kvalitetan tim koji može da igra na dva fronta"

Košarkaši KK FMP su u ponedeljak i utorak u Zavodu za sport u Košutnjaku obavili seriju opsežnih testiranja. U dobrom ambijentu, na atletskoj stazi, a ubrzo i prelaskom u FMP Arenu prešli su na rad pod budnim okom trenera Saše Nikitovića i stručnog štaba koji je pretrpeo samo izmenu u delu da je novi kondicioni trener ekipe Vlade Drašković. Ekipa će po oprobanom sistemu trenirati dva puta dnevno u uvodnoj nedelji, dok će od naredne preći na sistem sa jednim, dužim, treningom dnevno.

Prioritetan cilj koji je klub stavio pred sebe bio je zadržavanje okosnice ekipe koja je prošlu, veoma turbulentnu sezonu, završila na sjajan način. Na terenu je izboren opstanak u ABA ligi, a potom i plasman u polufinale Superlige Srbije kroz razigravanje gde je put u polufinale vodio preko Vojvodine i Borca iz Čačka. Bila je to prava prilika da se pored ’’jurenja’’ za sportskim rezultatom uradi i selekcija za narednu sezonu. S toga, prelazni rok i praktično svi dosadašnji ciljevi koje je menadžment kluba postavio pred sebe su ostvareni i svi uslovi obezbeđeni da počnu pripreme za novu sezonu, reći ćemo istorijsku, s obzirom da će FMP biti po prvi put učesnik grupne faze FIBA Lige Šampiona.

foto: KK FMP

Pripremne utakmice počeće 17. avgusta, a 20. avgusta KK FMP će odigrati istorijsku utakmicu u Barseloni protiv eminentnog koledža Mičigen Stejt čiji je poziv stigao na adresu kluba. Poziv je stigao kao još jedna potvrda za izuzetan rad ne samo poslednjih godina nego i kroz istoriju u kojoj su se Panteri profilisali kao idealna sredina za razvoj mladih igrača. Biće to sjajan izazov za ekipu, a pre svega veliki broj mladih igrača koji će i ove sezone nositi dres kluba u cilju pune afirmacije na seniorskom nivou. Ugovore su produžili: Matic Rebec, Jovan Novak, Ranko Simović, Demetre Roberts, Nikola Gašić i Ognjen Kuzmić. Pojačanja u sastavu su Eral Pen, Danilo Tasić, Bojan Tomašević, Aleksa Stanojević i Emre Ozjegen. U timu su još starosedeoci vezani višegodišnjim ugovorom Nikola Šaranović i Vojislav Stojanović. Svi oni su se i okupili sa izuzetkom Alekse Stanojevića koji je pre samo dva dana osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu do 18 godina sa selekcijom Srbije. On je dobio dodatne dane odmora nakon velikog uspeha i priključiće se naknadno timu. Sastav KK FMP za sezonu 2023/2024: Bekovi: Matic Rebec, Demetre Roberts, Jovan Novak, Vojislav Stojanović, Nikola Šaranović Krila: Ranko Simović, Bojan Tomašević, Aleksa Stanojević, Emre Ozjegen Centri: Ognjen Kuzmić, Eral Pen, Danilo Tasić, Nikola Gašić *Ognjen Matović i Lazar Gagić će provesti sezonu 2024/2025 na pozajmicama. **Ovom prilikom klub ističe da tim još uvek nije u potpunosti kompletiran i da će o daljim aktivnostima u prelaznom roku KK FMP obavestiti javnost putem svojih kanala komunikacije. Svoja očekivanja pred početak sezone izneo je Saša Nikitović prvi trener KK FMP: “Veoma smo zadovoljni do sada urađenim u prelaznom roku jer je veliki deo tima prepoznao klub kao sredinu gde želi da ostane. To je veliki uspeh jer posle teških sezona, kakvu je FMP prošle godine definitivno imao, igrači uobičajno traže promenu. Ipak, sve govori da im je završetak sezone sa nama prijao. Sa druge strane, sve što smo želeli da dovedemo, a to su uglavnom domaći mlađi igrači smo uspeli i da uradimo. To je uspeh celog kluba. Napravljen je kvalitetan tim koji može da igra na dva fronta odmah od starta. Mi u u ovom trenutku imamo četiri stranca, dva Amerikanca i dva Balkanca pa verujemo da će to biti i sastav koji će se takmičiti u domaćem prvenstvu i kupu. ABA liga je pojačana ove sezone i kvalitetom i brojem učesnika. U skladu sa tim napravili smo i mi duži roster za koji se nadam da će kvalitetno nastupati u dva veoma jaka takmičenja’’, istakao je Nikitović. Plan pripremnih utakmica: 17.08. – Džedijang Gvangša 20.08. Mičigen Stejt (u Barseloni) 26.08. Dinamik 03.09. Hapoel Tel Aviv