"MA, KOUČ, POCEPAĆEMO AMERE" Pešić pred sudar sa DRIM-TIMOM čuo BRUTALNU izjavu svog igrača, pa ZAPREPAŠĆEN rekao SAMO JEDNO!

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 21.00 protiv Sjedinjenih Američkih Država igra za mesto u finalu Olimpijskih igara. Amerikanci su došli sa drim-timom u Pariz, žele samo zlato, a pokazali su nam u prethodna dva okršaja i da su ozbiljni. Egzibicija u Abu Dabiju pripala im je sa 26 razlike, identičnom razlikom dobili su nas i u grupnoj fazi, dok postoji bojazan i da Nikola Jović i Vanja Marinković neće biti skroz spremni.

Malo toga je na strani Srbije uoči meča sa Amerikancima, ali zbog bar dve stvari možemo da budemo optimisti; kao prvo, imamo najboljeg igrača na svetu Nikolu Jokića za koga ni Stiv Ker nema rešenje, a kao drugo selektor Svetislav Pešić i te kako dobro zna kako se pobeđuju Amerikanci.

Pre 22 godine u Indijanapolisu, Jugoslavija je šokirala Amerikance pobedivši 81:78, nakon čega smo "tukli" još Novi Zeland i Argentinu za svetsku titulu. Bila je to "luda" utakmica koja se pamti po sjajnom meču Vlada Divca, Peđe Stojakovića i "sekvenci" Milana Gurovića, ali i potezima Dejana Bodiroge kojima je izluđivao favorizovanog rivala. Upravo taj manjak respekta prema Amerikancima doneo nam je pobedu koja se i dve decenije prepričava.

"Pre utakmice smo se istezali, a Pešić kada je pod stresom i nervozom zbog utakmice, znao je da razvlači žvaku. Razvuče je onako 20 centimetara, to mu je neka antistres terapija. Priđe on i kaže mi: ‘Oćemo da dobijemo?’ Ja razmišljam, ako ih je Argentina dobila, a protiv Skole i Noćionija smo igrali sto puta, zašto ne bismo mogli i mi. ‘Ma, kouč, pocepaćemo ih’, kažem mu ja, tim rečima nešto. Samo me je pogledao i rekao: ‘Svašta'", pričao je Milan Gurović za magazin "Original" pre nekoliko godina.

Pobeda nad Amerikancima ostaje jedna od najvećih u karijeri velikog Svetislava Pešića, a godinama posle tog sudbonosnog meča u Indijanapolisu pričao je za "Kurir" kako je uopšte uspeo da napravi ekipu. Išao je kod Divca i ubedio ga napisavši mu pismo, dok je i ostale igrače spojio u jedno homogenu celinu.

"Divac je odigrao utakmicu života! Ali i Amerikanci su, što nama nije odgovaralo, doživeli šok i poraz od Argentine. To im je smanjilo prepotenciju i nateralo ih da se uozbilje. Ne zaboravite, to su igrači, koji su imali po nekoliko Ol-star mečeva. Ja sam ipak, svestan snage, motiva i želje verovao da možemo do pobede, iako nije dobro počelo. U prvim minutima, kada su nas nakon 9:0 stigli, javila se velika razlika u atletici, brzini i pomislio sam, da li stvarno mogu ovako? Ipak, znali smo da je ako utakmicu uvedemo u igru "5 na 5" samo pitanje trenutka kada ćemo prelomiti. Jer oni na tu, kako ja kažem, kontrolisanu košarku nisu navikli. Uz to odbrana je bila vrlo čvrsta", pričao je Kari.

Nadamo se da će i posle večerašnje utakmice biti sjajnih anegdota kojih ćemo se prisećati u godinama koje dolaze, uz osmeh na licu. Momci koji su uspeli da "okrenu" 24 razlike protiv Australije i tako su obezbedili meč sa Amerikancima, aposlutno zaslužuju još jednu šansu.

