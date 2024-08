PRKOS, PONOS, BUNT - TO NAM TREBA! Kako je Bodiroga ostavio američku zvezdu u NEVERICI: Uzeo mu peškir iz ruke i napravio ŠOU

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 čas odmeriće snage sa moćnom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Tim povodom prisećamo se epske scene sa legendarnog meča protiv Amera na Svetskom prvenstvu u Indijanapolisu 2022. godine.

Dejan Bodiroga je vodio našu reprezentaciju do svetskog zlata u Indijanapolisu 2002. godine. Jugoslavija je na tom prvenstvu napravila neviđeno čudo, naši košarkaši su u četvrtfinalu srušili moćni "Drim tim" na njihovom parketu.

Jedna izuzetno zanimljiva scena sa tog meča i dan danas se prepričava...

Naime, kamera je uhvatila Bodirogu kako usred meča prilazi klupi reprezentacije SAD, uzima peškir legendarnog Redžija Milera i briše ruke dok ga Amerikanac gleda u čudu.

Pogledajte ovaj nestvaran momenat:

Legendarni as, a danas prvi čovek Evrolige, objasnio je kasnije tu situaciju:

"Video sam da je šokiran situacijom, da mu nije bilo jasno šta se događa. Nisu očekivali da možemo da ih dobijemo, u očima sam mu video nevericu i da je tek tada shvatio da je đavo odneo šalu", otkrio je Bodiroga za hrvatski portal "Index" i dodao:

"Bila je to odlična ekipa Amerikanaca. Džordž Karl je bio trener, Greg Popovič pomoćnik. Možda njih par nije igralo, ali bio je to sjajan sastav i mislili su da će se prošetati do zlata. Divac je odigrao odlično prvo poluvreme, Peđa Stojaković je celu utakmicu igrao odlično, a Gurović nas je s dve neverovatne trojke, kad smo bili na -10, vratio u egal. Tada smo zaigrali s visokom postavom, s četiri igrača koja su mogla igrati sve pozicije. Imali smo tada avangardnu i modernu petorku. Jarić s dva metra, Peđa Stojaković 203 cm, Gurović 203 cm, ja 205 cm, Divac 212 cm".

Ponos, prkos i bunt pokazali su tada naši košarkaši, nadamo se da ćemo nešto slično i večeras gledati!

Kurir sport/J.M.

03:16 Igor Rakočević za Kurir