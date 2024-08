ČUVENI HRVAT SVE ŠOKIRAO IZJAVOM O KOŠARKAŠIMA SRBIJE! Njegove reči o Jokiću i ekipi pred sudar sa drim-timom ODZVANJAJU regionom!

Ceo svet gledaće večeras košarkašku utakmicu polufinala turnira na Olimpijskim igrama u Parizu između Srbije i Amerike.

foto: Printskrin/Jutjub

Meč između Srba i Amerikanaca počinje u 21.00 čas, a pre toga u prvom polufinalu snage će odmeriti domaćin Francuska i Nemačka (17.30). Danko Cvjetićanin, nekadašnji košarkaš Partizana, igrao je za Hrvatsku 1992. na OI u Barseloni protiv prvog "Drim-tima" SAD koji su činili Majkl Džordan, Skoti Pipen, Džon Stokton, Karl Maloun, Lari Bird, Medžik Džonson, Patrik Juing, Kris Malin, Klajd Dreksler, Dejvid Robinson, Čarls Barkli i Kristijan Lejtner.

foto: Dado Đilas

Šta o spektakularnoj utakmici između Srbije i Amerike na OI u Parizu misli Danko Cvjetićanin, izneo je u razgovoru za Tportal.

- Srbija je uvek reprezentacija od koje možeš očekivati iznenađenje, što je uostalom pokazala četvrtfinalna utakmica protiv Australije u kojoj su gubili više od 20 razlike. No, svima je jasno da će im biti jako teško protiv Amerikanaca. Kao prvo, razlika u kvalitetu je prevelika iako bismi svi želeli da neka evropska selekcija nadigra Amerikance. No, po ovome što smo videli, Amerikanci kad igraju ozbiljno ne pokazuju nikakve slabosti. Barem ja kod njih nisam video neku slabost jer imaju dugu klupu i uz to svi su igrači silno motivisani da osvoje zlato - kazao je za 61-godišnji Danko Cvjetićanin, koji je nakon uspešne igračke karijere godinama radio kao skaut za NBA ekipe Filadelfije i Bruklina.

foto: Dado Đilas

Analizirao je Danko Cvjetićanin i reprezentaciju Srbije koju predvodi trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić, a na mestu selektora sedi iskusni Svetislav Pešić.

- Srbi mogu da igraju pametnu košarku, tzv. "košarku šaha", a po mom mišljenju su taktički jači od Amerikanaca. Ta taktika čitanja igre Srbije u odnosu na snagu i brzinu Amerikanaca su ključni u ovoj utakmici. No, ako se Amerikancima dogodi slab dan, ako ih ne krene šut, te ako Nikola Jokić bude briljirao, kao što je odveo Denver do NBA titule, sve je moguće! Možda se dogodi i čudo! Dakle, ispada kako sve zavisi od Jokića što se videlo i u dosadašnje dve utakmice protiv Amerikanaca. Neću reći ništa novo ako kažem da Jokić ima višestruku ulogu u ekipi. On je plejmejker, centar koji dominira u reketu, glavni šuter ili skraćeno pravi lider! Jokić ima neobjašnjivo unikatan stil koji je efikasan na svim nivoima. No, po FIBA pravilima ipak evropski igrači ne dominiraju kao što je to slučaj u NBA ligi jer se ipak razlikuju neka pravila - zaključio je nekadašnji as Partizana i Cibone.

foto: Dado Đilas

Danko Cvejtićanin rođen je u Zagrebu, ali je karijeru košarkaša počeo u mlađim selekcijama Partizana, jer je sa porodicom živeo u Beogradu. Jedno vreme trener mu je bio Duško Vujošević, a jednu sezonu proveo je i na pozajmici u OKK Beogradu, kada je crno-beli dres nosio Zoran Moka Slavnić. Posle Partizana sa kojim je titulu osvojio 1981. godine Cvjetićanin je igrao za Cibonu, Estudijantes, Ređanu, Rijeku i Zrinjevac. Bio je reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske.

Kurir sport/Tportal

00:21 Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru