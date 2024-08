PEŠIĆ MORA DRUGAČIJE DA KORISTI JOKIĆA! Čuveni Francuz ima SAVET za selektora Srbije pred novi meč sa Amerikancima!

Košarkaši Srbije sastaju se sa SAD u polufinalnoj utakmici olimpijskog turnira u Parizu.

Srbija je u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Parizu već izgubila od Amerikanaca i to prilično ubedljivo 84:110, pa je ovo svojevrsna prilika za revanš u polufinalu.

Bivši francuski košarkaš Aleksis Ažinsa,, analizirao je igru Srbije u tom meču i kaže da je bio iznenađen taktiko Orlova.

"Iznenadilo me je kako je Srbija igrala protiv SAD-a. Kada su ubacili Nikolu Milutinova, da sad ne blatim on je sjajan igrač, ali su isto igrali kroz njega i pokušali su da razigravaju kroz njega ostale momke. On je izuzetan igrač, ali ne donosi toliko pomoći. Kada igra dole, igra jedan na jedan. Kada Jokić ima loptu svi moraju da pomognu", rekao je Ažinsa za "Basketballsphere".

Imao je savet za selektora Pešića u vezi Nikole Jokića.

"Kada on izađe mora da se igra drugačije, jer je tada drugačije. Tu je SAD iskoristio prednost i kada je on bio van parketa bilo je 25-3, tako nešto ludo. Mora da se promeni stil kada on nije u utakmici ili da on igra svih 40 minuta. Izvedite ga na kraju druge deonice da malo predahne i da igra ostatak utakmice", objasnio je Ažinsa.

Kurir sport