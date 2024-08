BUDUĆNOST SRPSKE ŽENSKE KOŠARKE: Košarkašice u polufinalu juniorskog Evropskog prvenstva

Ženska U18 reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Portugaliji, pošto je u četvrfinalu bila bolja od Finske – 76:70 (17:22, 22:21, 17:13, 20:14)

Ovom pobedom naš tim je ozbebedio plasman na Svetsko prvenstvo igračica do 19 godina, koje se igra sledeće godine. Protivnik u polufinalu biće im Španija koja je u četvrtfinalu pobedila Mađarsku 95:46.

Tim koji vodi trener Milan Vidosavljević je nešto sporije počeo, Finska to iskoristila i već u drugom periodu došla i do dvocifrene prednosti – 19:29. Međutim, to nije obeshrabrilo naše devojke koje su se malo po malo vraćale u igru , da bi trojkom Hane Predojević u 16. minutu povele – 53:51.

Krenula je mrtva trka u kojoj je naša reprezentacija uspevala da ostane korak ispred, da bi poenima Imane Ćosović u 34. minutu napravila i prvi ozbiljniji beg na pet razlike – 58:63. Uskoro je Lana Brenjo povisila i na plus sedam – 58:65.

Morale su naše devojke da do kraja izdrže još jedan nalet Finske koja je uvratila serijom 6:0 za 64:65, ali su na vreme otklonile opasnost, utakmicu mirno privele kraju i ostvarile fenomenalan uspeh.

Najefikasnija u našem timu bila je Angelina Davorija sa 17 poena, Jovana Popović je ubacila 15, Jana Vesić 11.

Kurir sport