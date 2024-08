OD OSTALIH SMO MOGLI I DA OČEKUJEMO, ALI OD SUDIJE IZ TUZLE... Ko je Ademir Zurapović, arbitar koji je NEMO GLEDAO trokorake Amera

Sudijska trojka na meču Srbija - SAD dobro je odradila tvoj posao za koji je poslata od strane FIBA. Besumučno dodvoravanje američkom timu, gomila materijalnih grešaka i apsolutno nepoštovanje selekcije Srbije i čemu je jasno i glasno pričao i Svetislav Pešić.

U svemu je prednjačio amatera iz Paname, specijalizovan za utakmice Srbije. Prvi put u istoriji sporta se dešava da do čovek sudi 4 od 5 utakmica jednog reprezentaciji na velikom takmičenju. On je u američke igrače gledao kao u bogove, pa i nije bilo iznenađanje da radi ono što je radio.

Međutim, ono što je delo Ademira Zurapovića (slovi za jednog od najboljih FIBA sudija!?) predstavlja veliku sramota. Arbitar rođen u Tuzli svoj posao zna dobro. Naravno, kada želi da ga tako radi. Zašto je dozvolio da Amerikanci postižu poene iz trokoraka i da se za to selektor Srbije kažnjava tehničkom greškom je pitanje na koje verovatno nećemo dobiti odgovor.

foto: Dado Đilas

Morao je Zurapović bar da zaštiti Nikolu Jokića jer u karijeri nikada nije sudio igraču kao što je on. Imao je tu čast da deli parket sa najboljim košarkašem planete i najboljim evropskim igračem svih vremena... Da je samo zaštitio Jokića, a ne, dozvolio da mu se sviraju lične greške kada izbije rivalu loptu pri zakucanju (izmišljena prva lična Jokiću), Ademir bi zaslužio poštovanje.

...ali, dodvoravanje "drim timu" ili svojim gazdama iz FIBA bilo je izgleda jače. Za Panamćanina nas ne bi iznenadilo da ne zna da izbroji tri koraka, ali Ademir to jako dobro zna. Zašto nije želeo da i dosudi, verovatno i to dobro zna. Zašto je on, kao prvi sudija, prepustio neznalici iz Paname da vodi glavnu reč, a on se povukao u stranu. I to verovatno dobro zna zašto. Kao i što je pristao da dozvoli da se igra po američkim pravilima i da im gleda kroz prste za korake (najmanje 4 puta).

foto: Dado Đilas

Ademir je u jednom intervju rekao "moja najbolja utakmica je ona sledeća". Možemo da se složimo sa njim. Izvesno je u ovom slučaju, jer gore od ovoga - ne može.

Srbija čeka meč za treće mesto. Verovatno uz 32-godišnjeg kvazi arbitra iz Paname, jer izgleda da u svetu košarke ne postoji nijedan bolji arbitar od besramnog neznalice pod imenom Hulio Anjala. Neko baš voli da se sprda sa košarkom.

Kurir sport