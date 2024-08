ZLA NAMERA PREMA SRBIJI, MASAKR I "ORUŽANA PLJAČKA" SUDIJA IZ BIH I PANAME: Kako i zašto su Orlovi morali da izgube od Amerikanaca

Srbija nije uspela da pobedi Ameriku u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu. Hrabri i dostojanstveni Srbi vodili su čitavih 36 minuta, ali protiv prekaljenih NBA igrača i posebno sramne sudijske trojke više nisu mogli.

Radili su naši momci prethodne četiri godine, živeli za najviše ciljeve na Olimpijskim igrama. A, onda su tri lika u sramnim FIBA sudijskim uniformama odlučili da im uzmu ono što su na terenu zaslužili. Nikola Jokić je odigrao maestralnu partiju, pogađao iz nemogućih pozicija, dobivši takve batine, da su mu ruke bile krvave i pune masnica posle utakmice. Bogdan Bogdanović preuzimao je odgovornost, do ludila dovodio nabeđene američke NBA zvezde, koji su ga prostački provocirali, jer nisu mogli da mu odgovore sportski i na terenu.

Aleksa Avramović plenio je energijom, Vasa Micić bio je miran, Marko Gudurić eksplozivan i precizan, Nikola Milutinov i Filip Petrušev bez respekta prema Amerikancima punim sebe... Bilo je u petak veče lepo biti Srbin, osećati se ponosno gledavši naše momke kako se bore za otadžbinu i zastavu, kako s mnogo emocija pevaju himnu "Bože pravde".

A, kada je đavo odneo šalu, kada su Srbi imali i 17 poena prednosti u prvom poluvremenu, na scenu je stupila sudijska trojka u sastavu Ademir Zurapović iz BiH, Hulio Anaja iz Paname i Martin Kozlovskis iz Letnije. Kraduckali su i sveli Amerkinace na pristojinih minus 11 na poluvremenu. U narednih 20 minuta činili su sve što je bilo u njihovoj moći da oštete Srbiju i pomognu Ameriku.

Posebno je zla namera postojala kod Ademira Zurapovića iz Tuzle, koji je uradio sve da Jokiću dosudi četiri lične greške i time spreči srpskog centra da bude dominantan kao tokom većeg dela utakmice. Sa druge strane, Panamac Anaja dosudio je selektoru Pešiću tehničku, posle očiglednih koraka Džoela Embida. Obojica su se svesno potrudili da zažmure kada su korake pravili Lebron Džejms, Kevin Durent i već pomenuti Embid.

Bilo je više nego očigledno da MOK želi da u finalu vidi domaćina Francusku i Ameriku. I na tome nije smelo da se omane. Po svaku cenu! Ogroman novac od TV prenosa, reklama i sponzora reći će neko bio je cilj, a on po onoj makijavelističkoj opravdava sredstva. Samo, gde je tu fer-plej? Gde je tu duh olimpizma? Ako je sve unapred režirano, onda nam makar javite da se ne ložimo četiri godine.

Da se razumemo, da su trojica NBA sudija došli da vode polufinalnu utakmicu između Srbije i Amerike, sigurno je da bi valjano i profesionalno odradili svoj posao, bez obzira što su Amerikanci. Svakako, oni nisu košarkaški diletanti i neznalice, kakvim su se pokazali amateri iz BiH, Paname i Letonije. Nijedan sudija koji drži do svog integriteta ne bi sebi dozvolio onoliko veliki broj svesnih previda i materijalnih grešaka, kakve su na štetu Srbije ozvaničili Zurapović, Anaja i Kozlovskis.

Olimpijske igre u Parizu po mnogo čemu su bile sramne i nedostojne. Počevši od blasfemije koja je viđena na otvaranju i ismevanja hrišćanskih tradicionalnih vrednosti, do otvorenih otimanja medalja pojedinim sportistima (Rumuni to odlično znaju), propagiranja nekih agendi koje nemaju veze sa muško-ženskim odnosima, do otvorene krađe u režiji nedoraslih FIBA košarkaških sudija na štetu Srbije, ali i Nemačke.

Možda je vreme za neke nove Olimpijske igre! Sa nekim drugim ljudima, jer sve ovo viđeno u Parizu nema smisla, niti veze sa sportom.

Sledite primer Fudbaleri možete li da budete kao košarkaši?! Nema Srbina kojem srce nije zaigralo i koji se nije naježio kada je video kako za svaku loptu ginu Jokić, Bogdanović, Avramović, Petrušev, Gudurić, Micić, Milutinov, Dobrić... Kako sa klupe navijaju i na svaki poen skaču Jović, Davidovac, Plavšić, Marinković. Ma, milina... A, onda se čovek seti odnosa srpskih fudbalera prema državi, dresu, zastavi, grbu i himni tokom Evropskog prvenstva. Kao dva sveta u odnosu na srpske košarkaše. Hoćemo li ikada doživeti da se srpski fudbaleri u dresu Srbije ponašaju kao njihove kolege košarkaši, a ranije odbojkaši i vaterpolisti. Da shvate jednom, šta je to igranje za Srbiju, da je to nešto najlepše i najuzvišenije što neki čovek može da doživi... Verujemo da hoće. Vrlo brzo imaće priliku, kad krene Liga nacija u septembru i kada na Marakanu dođe Španija, aktuelni evropski šampion.

Heroj je uvek heroj Boriša ne sme biti zaboravljen Srbija u ovim trenucima velikog uspeha domaće reprezentativne košarke ne bi smela da zaboravi na Borišu Simanića. Ovaj momak je prošle godine na Mundobasketu bukvalno krvario za Srbiju i dao deo tela za otadžbinu. Nadležni u zemlji i KSS vrlo brzo bi trebalo da reše situaciju i pomognu ovom rodoljubu i divnom košarkašu velikog srca. Da mu pronađu klub, ako treba i posao u Savezu, jer je on to svojim žrtvovanjem zaslužio. Boriša ne sme biti zaboravljen!

Stižu novi asovi Srbija je zemlja košarke Srpska košarka ima svetlu budućnost, to su pokazali juniori osvajanjem drugog mesta na EP, a vrlo brzo će se reprezentaciji pridružiti igrači poput Nikole Topića, Nikole Đurišića, Save Drezgića, Andreja Kostića, Mitra Bošnjakovića... Srbija je zemlja košarke. I to će dobiti potvrdu u budućnosti. Ostaje samo žal, što Srbija prošle godine na SP na Filipinima i ove godine na OI u Francuskoj nije osvojila zlatnu medalju...

