"LEBRON JE NAPRAVIO KORAKE, NARAVNO DA SUDIJE NEĆE NJEMU TO DOSUDITI" Moka Slavnić ocenio: Za mene smo moralni pobednici (VIDEO)

Retko kada se slavi kada se gubi. Ali juče sa razlogom naši košarkaši zaslužuju titulu heroja dana.

Košarkaši Srbije izgubili su od Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara rezultatom 95:91, ali su pokazali odličnu igru i duh, a za "Puls Srbije" utiske je sabrao košarkaški trener i nekadašnji igrač Zoran Moka Slavnić.

- Moram da im čestitam na fantastičnoj igri, igrali smo savršeno, ali ni to ponekad nije dovoljno protiv Amerikanaca. Svi na terenu, svi na klupi, su dali pun doprinos i nisu mentalni pali, što mi se posebno dopada. Kada pričam o mentalnom sklopu, onda moram da izrazim neki polu strah za narednu utakmicu jer je velika šansa da smo se emotivno ispraznili - započeo je Moka.

Potom je komentarisao suđenje sa polufinalnog meča:

- Svaka nepravda, kada igraš protiv Amerike je praktično nenadoknadiva. Međutim, spominju se neki koraci od strane Lebron Džejmsa, gde se ja slažem, ali se to toleriše na ovakvim takmičenjima, nećete sigurno svirati korake jednom Amerikancu koji je navikao na takav način igre. Svakako, najbliži smo bili iznenađenju, svetskom čudu, malo nam je falilo, to je samo pokazatelj da smo još uvek zemlja košarke i to me raduje. Iako smo izgubili, za mene smo moralni pobednici.

