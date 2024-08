SRPSKI TRENER IZ NBA O MEČU SRBIJA - AMERIKA: Šteta je što Jović nije bio zdrav, a Milutinov igrao pod temperaturom

Darko Rajaković, srpski trener koji sedi na klupi NBA ligaša Toronto Reptorsa, osvrnuo se na duel Srbije i Amerike u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Srbija je odigrala fantastičan meč, vodila većim delom utakmice, ali su diskutabilne sudijske odluke donele preokret i pobedu američkog "Drim tima".

Rajaković je za hrvatski Indeks dao svoje viđenje spektakularne utakmice koja je zadovoljila sve poklonike košarke i sporta.

"Utakmica je bila izuzetno zanimljiva, prava poslastica za sve ljubitelje košarke. Srbija ju je otvorila na fantastičan način, igrali smo dobro, uspeli da usporimo Ameriku, ne dozvolimo da igraju tranziciju, dobro kontrolisali skok, igrali kontrolisane napade. Uzimali smo odlične šuteve i na početku sve pogađali, što je pomoglo u tome da ih usporimo, ne dopustimo da trče u tranziciji, u čemu su najbolji. U prvom poluvremenu, osim Stefa Karija, niko od Amerikanaca nije pronašao ritam, da on nije ubacio sve te trojke, razlika na poluvremenu bila bi još veća. U drugom poluvremenu razigrao se Durent, pogađao bitne šuteve, naročito u četvrtoj četvrtini. Mi smo imali šanse, ali, nažalost, nismo uspeli da pogodimo neke dobro izrađene šuteve i naravno da se ovakav protivnik onda vrati i preuzme momentum", rekao je Rajaković za Indeks.

Rajaković, koji je 2019. godine bio deo stručnog štaba selektora Srbije Aleksandra Đorđevića na Svetskom prvenstvu, dodaje:

"Kad se uđe u bilo koju utakmicu, nema prostora za kalkulacije. Ne možeš reći nekom da promaši šuteve da bismo u polufinalu igrali bolje. U utakmici u grupi Durent je igrao neverojatno i to je bila razlika. Srpski tim rastao je tokom celog turnira, utakmica s Južnim Sudanom bila je jako važna za plasman u četvrtfinale, igrali smo pod pritiskom, kao i protiv Australije za plasman u polufinale. To su bile jako teške utakmice.

U polufinalu su svi bili svesni da je već napravljen ogroman rezultat, igrači su bili malo opušteniji jer su znali da nemaju puno da izgube, a mogu jako puno da dobiju. Svi igrači doprineli su igrajući na visokom nivou, šteta je samo što Nikola Jović nije bio zdrav jer bi mogao dosta da da i što je Milutinov igrao pod temperaturom. Mislim da su svi dali i više od maksimuma".

Srbiju sada očekuje duel sa Nemačkom (nedelja, 11.00) za bronzanu medalju.

"Najbitnije je da ekipa ima mir u pripremi za utakmicu jer je došla da osvoji medalju. Protiv odlične Nemačke biće nezgodno jer je termin u 11 ujutru, ali isti je za obe ekipe. Jako je malo vremena za analizu i pripremu, samo jedan trening i jedno gledanje snimaka, ali mislim da će tim ući spreman i fizički i psihički, dajem velike šanse da ćemo osvojiti bronzu", rekao je Rajaković i podvukao:

"Jokić je prevaga u svakoj ekipi, on je najbolji igrač na planeti i sve oko sebe čini boljima. Svi su prihvatili način na koji igramo i hijerarhiju, on vodi ekipu na fantastičan način i to je ogroman plus za nas u odnosu na Svetsko prvenstvo".

Kurir sport