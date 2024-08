HRVATI SVE ŠOKIRALI POSLE OLIMPIJSKE BRONZE SRBIJE! Reči naših komšija ZAPREPASTILE region! Ko je OVAKO NEŠTO mogao da očekuje?

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedom protiv Nemačke (93:83) stigla je do bronzane medalje na Olimpijskim igrama, a ovaj uspeh odjeknuo je i u regionu.

Na portalu Index.hr mogu se naći brojni komentari Hrvata na medalju srpskih košarkaša i skoro svi su - veoma pozitivni! Naše komšije su sve iznenadile i šokirale, pa čak i zaprepastile jer je retko ko mogao da očekuje da će se srpsko zlato slavitti u Hrvatskoj.

Ovo su samo neki od komentara:

- Mislim, Srbi su stvarno košarkaska nacija. Kod mene je čudno: nije da ih volim, ali kad igraju protiv bili koga osim Hr i možda Slo, navijam za njih.

- Svaka čast komšije. Šteta onog polufinala kad ste bili odlični i imali "champions of the world" na kolenima. I to kad su poslali najjacu moguću ekipu. Ali jbg nije dopušteno....

- Bravo susedi,svaka čast.

