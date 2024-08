"JA SAM MAJKE MI SREĆAN ŠTO SAM TU"! Mi smo MAJKE NAM srećni što te imamo!

Košarkaši Srbije vratili su sa Olimpijskih igara iz Pariza kao heroji nacije, sa bronzanim medaljama oko vrata.

Na aerodromu "Nikola Tesla" Orlove je dočekao veliki broj oduševljenih navijača. Nakon gromoglasnih ovacija i aplauza usledila je konferencija za medije na kojoj su na pitanja novinara sa osmehom na licu odgovarali selektor Svetislav Pešić, kapiten Bogan Bogdanović i Ognjen Dobrić.

Kapiten ove divne generacije se pojavio sa širokim osmehom na licu. Pri okupljanju pred odlazak na Svetsko prvenstvo prošle godine, kada niko nije verovao u ova momke, kapiten jeste.

foto: Starsport

Njegova čuvena rečenica: "Ja sam majke mi srećan što sam ovde" rekla je sve što treba da znamo. Obezbedio je Bogdan tada srebro, a sada još jednu medalju! Bronzu koja sija zlatnim sjajem, a zahvalio se svima na podršci.

- Zahvalio bih se svima na podršci, pre svega našoj porodici jer su bili tu oko svih nas i svima su najveća podrška. Napravili smo takvu atmosferu, od početka se to gradilo i neka novija ekipa je to sve gradila, tako da ovo leto možemo da budemo zadovoljni rezultatom.

O meču sa Nemačkom za odličje.

Poslednja utakmica i to smo znali, ali bio je to težak meč jer je meni najteža utakmica možda bila protiv Sudana. Gubimo od Australije 24 razlike i nekako se olako shvate te neke utakmice koje su prošle i dobijene i Amerikanci i medalja je veća pažnja, a mi kao sportisti znamo kroz šta smo prošli i to nas čini jačim, ujedinjuje nas i to je to.

Drugarstvo pre svega...

foto: Dado Đilas

-To zajedništvo, to nije odjednom nastalo već se gradilo kroz poštovanje na utakmicama, treninzima i taj rispekt među nama... Svi su stavili tim ispred sebe i taj neki cilj pa ni mi sami nismo znali naše domete, ali smo znali da su visoki i verovali smo u to i to nam je bila ogromna motivacija na svakom treningu, sastanku, kao što sam i rekao i trudili smo se da što više vremena provedemo zajedno - zaključio je Bogdan.

Košarkaši su tim, možda i najbolji koji smo ikada imali, a svi možemo da se ugledamo na njih i podržimo ih na svakom koraku.

Kurir sport