"CEO SVET ZNA ZAŠTO NAŠI KOŠARKAŠI NISU ZLATNI U PARIZU" Košarkaška legenda uključila se iz Francuske i poslala poruku BRONZANIMA

Naši Orlovi posle osvojene bronzane medalje na Olimpijskim igrama vratili u Beograd iz Pariza.

Dočekao ih je veliki broj navijača, a odmah po dolasku novinarima su se obratili selektor Pešić, Bogdan Bogdanović i Ognjen Dobrić.

foto: Starsport©

Analizu uspeha naše reprezentacije, ali i nepravde koju su doživeli protiv Amerikanaca, dao je za jutarnji program Saša Obradović, trener Monaka i bivši košarkaški reprezentativac Srbije.

Obradović je komentarisao celokupan plasman srpskih sportista na OI u Parizu.

- Naravno da sam fokusiran na moj sport, ali kao neko ko predstavlja naš narod, velika je čast i ponos imati takvo predstavljanje sportista. Mislim da i u odnosu na prošle OI, ne možemo, a da ne budemo prezadovoljni, a pogotovo govoreći o mom sportu, ali i vaterpolu koji je možda i najviše pokazao taj srpski inat. Što se košarke tiče, mislim da ta bronza sigurno ima zlatni sjaj. Mislim da je rekao i Vasa, ali super se osećaj zbog načina na koji smo igrali. Stoji da je bilo nekih radnji koje su nas ometale, sudijske odluke, kako bismo napravili svetsko čudo. Svi mi koji radimo, koji smo u ovom sportu, možemo biti ponosni na ekipu i stručni štab - rekao je Obradović.

S obzirom da Amerika ima jedan od najjačih sastava u svojoj istoriji, Obradović je odgonentnuo da li je bilo očekivano da naša reprezentacija pruži onakav meč:

- Neke pripreme i mečevi su pokazivali individualnu nadmoć koji su imali Amerikanci, međutim, normalno, prijatno sam iznenađen načinom i tim individualnim kvalitetom koji je prilično bio neutralisan, što dobrom odbranom, što organizovanim napadom. Tako smo kontrolisali meč. Kada ljudi porede šta se desilo 1996. godine, mislim da to nije za poređenje, druga su vremena, ekipa koja je tada bila, kao i 1992. godine, sigurno su bili najbolji u tom trenutku. Tako i danas, sigurno smo igrali sa najboljima koje imamo, vodili smo do zadnjeg minuta, a to se nije desilo 1996. godine, iako smo imali neki egal. Nijanse su odlučivale, svakako i dalje mislim da bi bilo zasluženo da smo ušli u finale, a verujem da bismo tada napali zlatnu medalju.

Kurir.rs

