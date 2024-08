NIJE BILO SAMO SUĐENJE, OVO JE 9 PROPUŠTENIH ŠANSI KOŠARKAŠA! Vlada Kuzmanović za Kurir televiziju o BOLNOM PORAZU PROTIV SAD

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pobedivši svetske prvake Nemačku u spektakularnoj borbi za treće mesto.

Iako je utakmica sa Amerikancima završena nesrećnim ishodom, srpski tim je pokazao neverovatnu borbenost i snagu, što će se dugo pamtiti. Iz Pariza se u emisiju "Puls Srbije" uključio Vladimir Kuzmanović, nekadašnji košarkaš i sportski komentator, koji je sa nama podelio svoje utiske i analize sa terena.

Kuzmanović, koji je bio uz reprezentaciju od Lila do Pariza, istakao je koliko je ponosan na tim i na ostvareni rezultat:

- Utisci su sjajni, zato što sam imao tu privilegiju da budem ovde sa momcima, prvo u Lilu pa u Parizu, a onda da ostajemo nešto što je za dlaku moglo da bude istorijski rezultat, iako smo svi ponosni na ovu bronzu. Pre odlazak sam stvarno želeo da vidim Srbiju u borbi za medalju što mi se ispunilo. Eto osvojili smo i vraćamo se kući sa osmehom. Nije sad više floskola, ali stvarno ta bronza se osvaja. Mnogo je drugačiji osećaj u životu kada pobedite u meču za bronzu nego kad izgubite finale. Naravno da je to podjednak uspeh, možda i veći, ali je, kažem, osećaj potpuno drugačiji.

Govoreći o utakmici sa Amerikancima, Kuzmanović je pohvalio taktičku pripremu selektora Pešića i stručnog štaba:

- Znao sam da naš Kari Pešić sa svojim stručnim štabom sprema nešto. One utakmice protiv Amerike koje smo odigrali u pripremnom periodu, a onda u grupnoj fazi nisu ostavile nikakav utisak. Slušao sam šta Kari Pešić priča, slušao sam sve ono što je pričao pred odlazak i sam imam neki vrlo sličan stav kako razbijati igru protivnika koja zavisi od lepršavosti, od kontranapada, od brzine i to su majstorski sproveli. Dakle, 37 minuta zadaci na terenu su sprovođeni onako kako su se momci dogovorili sa svojim trenerom. To je zaista bila košarkarska klinika u pravom smislu te reči.

Kuzmanović je otvoreno govorio o momentima nepravde i neiskorišćenim šansama koje su mogle promeniti tok utakmice:

- Jedino što smo loše uradili u toj četvrtini je 0 od 9 za 3. Svi sad znamo da je ta jedna trojka ušla, menja se cela priča ali mislim da smo malo usporili napad, malo usporili i sami sebe. Da vratim sve ponovo bih isto, samo što bih se nadao da će sudija ipak dosuditi nešto od onoga što smo uradili na terenu i pomoći nam da ne moramo da se poslednjoj četvrtini jurimo i lomimo sa Amerikancima - rekao je Kuzmanović i dodao:

- Takođe, malo mi je zasmetao odnos američkih medija i celog štručnog štaba koji govore da je Srbija samo Nikola Jokić. Onda imam pitanje za njih: Da li je reprezentacija SAD samo Stef Kari? Jer da nije njega, pitanje je kako bi se završila utakmica protiv Srbije, a i finala protiv Francuske.

Kuzmanović je posebno naglasio koliko je važna bila utakmica protiv Australije, u kojoj su srpski košarkaši pokazali neverovatan duh i volju:

- Taj povratak od 24 poena protiv Australije pokazao od čega su sazdani ovi momci i kakav su pristup imali. To je nešto što sam odmah prepoznao. Taj ponos koji nam je proradio, taj inat, ta želja da pokažemo gde smo, da ne prospemo sve, da ne prospemo mnogo uloženog truda u dolazak ovde. Moram da istaknem, gledati Nikolu Jokića toliko motivisanog posle svega što je uradio u svojoj karijeri je zaista spektakularno. On je bio predvodnik i nije dozvoljavao da klonete duhom. Drugi čovek koji je odgovoran za to, Bogdan Bogdanović.

