PEŠIĆ OTVORIO DUŠU I OTKRIO MNOGO TOGA: Priznao je kako je trenirati Jokića, a onda su ga pitali hoće li voditi Orlove na EP!

Veliku stvar je prekaljeni stručnjak Svetislav Pešić napravio na Olimpijskim igrama u Parizu.

Iskusni trener je našoj zemlji doneo bronzanu medalju, a nakon povratka u Srbiju, popularni Kari je otvorio dušu i dao odgovore na brojna pitanja.

- Znate kako, u sportu prošlost se ne računa. Samo šta je danas i šta će sutra biti. Bilo je dobrih i teških utakmica, grešaka, dobrih odluka. Bilo je dobro, ja sam sad rekao. Stvarno smo uspeli da ih skinemo do kraja, da tačno znamo da sakrijemo slabosti i istaknemo prednosti. Te dve utakmice su nam pomogle da vidimo šta da promenimo, a da ostane u konceptu napada i odbrane, da se ne bavimo previše Amerima, nego da prilagodimo naš napad i odbranu, da vidimo gde da ih napadnemo - rekao je Pešić u emisiji "OKO magazin".

foto: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Košarkaši Srbije u polufinalu su se sastali sa Amerikancima, i bili jako blizu pobede, koja im je izmakla u poslednjim minutima utakmice.

- Naš cilj je bio da napadnemo ispod koša, jer imamo najboljeg igrača na svetu i igrača u odličnoj formi, Petruševa. Gledali smo kako da gurnemo loptu pod koš, da promenimo ritam, da se ne igra "ap end daun", kako pronaći balans između kontranapada i odbrane. Amerikanci igraju drugačiju košarku, teško se snalaze bez lopte, treba im oduzeti taj posed i nekim organizovanim, dobrim napadom u "pet na pet". Dok smo imali snage smo izdržali. Ponestalo nam je snage u ta dva-tri minuta na kraju, nismo mogli da nadoknadimo intenzivnijom odbranom i tu su napravili prednost.

foto: Dado Đilas

Otkrio je Pešić kako je trenirati najboljeg košarkaška na planeti, Nikolu Jokića.

"Najlakše je trenirati Nikolu Jokića. Jednostavan je dečko, posvećen ekipi, košarci. Ako odluči da igra, 100% je unutra. Pre, ta vreme, posle treninga. Spreman za komunikaciju, ima ogromno iskustvo... Isto tako Bogdanović, Micić, to su sve igrači koji imaju ogromno iskustvo. Trenirali su ih najbolji treneri. Naravno da njihov stav, predlog, primedbe se uzimaju u obzir i nakon toga se donesu odluke", rekao je Pešić i potom dodao:

"Važno je da igrači znaju ko je najvažnija osoba, a to je trener i da gaprate šta od njih traži. Trener ne sme da bude iznad ekipe. Kada se napravi balans, to je deo dobre saradnje, uspeha. Uspeli smo da napravimo balans", rekao je Pešić.

foto: Dado Đilas

Na pitanje da li će reprezentacija biti sa Pešićem na Evropskom prvenstvu naredne godine u Letoniji, odnosno za dve godine na Svetskom u Kataru.

- Nikada nije dobro i za velike stvari nije važan samo jedan čovek, nego je važan sistem i strategija. Nekada nije važno i da li je reprezentacija osvojila medalju. Mi imamo velikih problema i to moramo da priznamo. Zašto to kažem? Zato što su nam ciljevi veliki. Velika je popularnost košarke u Srbiji i velika je odgovornost ljudi. Vreme je da počnemo da razmišljamo na neki drugi način. Ne želim nikoga da prozivam jer sam i ja deo tog procesa i strategije. I ja se ponekad osećam poražen jer nisam uspeo da dođem do toga, da ne kažem da ubedim... Ali da ovo što ja pričam, svi klimaju glavom, a rezultata nema. Nema ni pokušaja, ni akcija. Mi nemamo našu ligu. Mi smo jedina košarkaška zemlja koja nema svoju ligu. Uspeh košarke u jednoj zemlji zavisi od sistema takmičenja, a naš sistem takmičenja je totalno prevaziđen. Mi zamajavamo svet, mi pričamo da je upitan sistem takmičenja u Evropi, a mi moramo pod hitno da menjamo. To će zavisiti, ne samo od Košarkaškog saveza i ljudi iz malih klubova, to će pre svega zavisiti od Crvene zvezde i Partizana kao naših najboljih klubova.

