RAZOTKRIVENA PRLJAVA I PODLA ZAVERA! Amerikanac otkrio kako je FIBA namestila da Lebron bude MVP! Bez imalo blama POKRALI JOKIĆA!

Američki košarkaš Lebron Džejms proglašen je za MVP Olimpijskih igara u Parizu, što je mnoge ostavilo u neverici.

Iako je svima bilo kristalno jasno da je Nikola Jokić ubedljivo najbolji igrač na turniru i da zaslužuje prestižno priznanje, nagrada je nepravedno završila u rukama Lebrona Džejmsa.

Jokić je bio ubedljivo najbolji u svim statističkim parametrima. Imao je najviše poena, skokova, aistencija i ukradenih lopti na turniru. Isto tako, imao je i najveći uticaj na igru svog tima. Ali to nije bilo dovoljno... Priznanje je pripalo Lebronu, koji, ako ćemo realno, nije bio najbolji ni u svom timu. Nagradu je više zaslužio Stef Kari koji je u poslednje dve utakmice ubacio čak 17 trojki.

foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Poznati američki novinar Brajan Vindhorst otkrio je kako je izgledalo sramno glasanje za MVP i ko je zapravo dodelio nagradu Lebronu Džejmsu.

"Rečeno mi je da glasaju mediji. Negde tamo bio je QR kod na zidu u medija centru i glasanje za MVP-a otvorili su dva dana ranije, dakle za vreme polufinalnih mečeva. Prvo sam se zapitao, zašto bi to uradili tad?", ispričao je začuđeni Vindhorst, jedan od najpoštovanijih američkih novinara koji prate NBA ligu.

"Posle mi je rečeno da pored medija glasaju i FIBA eksperti. Huh, FIBA eksperti... To je nebulozno", otvoreno je rekao Vindhorst i dodao mu sve to "smrdi" i da je moglo daleko bolje da bude organizovano: "To su mogla da budu dva-tri tipa koje su zaustavili i pitali 'e ljudi ko treba da dobije nagradu'. Ali kako god, nije to sad toliko bitna stvar posle svega što se dogodilo na košarkaškom turniru".

foto: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Kurir sport/J.M./Mondo

00:35 Novak objavio HIT snimak iz automobila