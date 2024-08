OGROMNA TUGA U SVETU KOŠARKE: Preminuo trener koji je sa Jugoslavijom bio SVETSKI ŠAMPION!

Legenda jugoslovenske i makedonske košarke, Lazar Lečić, preminuo je u 85. godini života - javljaju mediji iz Skoplja.

Trofejni trener bio je član stručnog štaba košarkaške reprezentacije Jugoslavije koja je 1970. godine sa selektorom Rankom Žeravicom osvojila Svetsko prvenstvo.

Koliko je Lečić bio poštovan u košrkaškim krugovima govore reči njegovih kolega na proslavi njegovog 80. rođendana 2019. godine.

"Šta reći o Lečiću - dovoljno je činjenica da su samo oni koji nisu živi došli ovde, što je dokaz njegove veličine. Od njega sam naučio mnogo o košarci, jer je uspeo sa relativno slabim timovima, od tih momaka da dobije maksimum i timsku košarku ”- rekao je tada slavni strateg Božidar Mljković, sada predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Mirko Novosel je tada dodao da je prijateljstvo sa Lečićem dugo više od 45 godina .

"Godine 1974. Balkansko prvenstvo u Solunu mi je u pamćenju, Imali smo kratke pripreme u Skoplju, a Lečić je bio moj pomoćnik u stručnom štabu. Tada je naše prijateljstvo počelo i još uvek traje ”, dodao je tada Mirko Novosel.

Karijeru je počeo u skopskom Rabotničkom gde je igrao od 1957. do 1962, a zatim ostao kao trener tog tima kojeg je vodio prvo od 1962. do 1972, a zatim od 1975. do 1978. godine.

Radio je i u MZT Skoplje i Nikol Fert iz Gostivara, gde je imao poslednji angažman u sezoni 1999-2000, a bio je trener van Makedonije - u Borcu iz Čačka, ljubljanskoj Olimpiji, novosadskoj Vojvodini i grčkom Arisu.

