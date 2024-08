DEŠAVALE SU SE NEKE ČUDNE STVARI! Pešić OTVORIO DUŠU i govorio o porazu od Amerikanaca: PROVUKLI SU SE!

Selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić, posle osvojene bronzane medalje na Olimpijskim igrama prvo je dočekan uz ostale olimpijce u Beogradu, a zatim mu je priređen doček i u rodnom Pirotu.

Veliki broj Pešićevih sugrađana došao je da pozdravi selektora, a on nije mogao da sakrije zadovoljstvo.

- Ja se ponekad stvarno ovako zapitam da li sam ja sve ovo zaslužio i tamo u Beogradu, a sada ovde i u mom gradu Pirotu. Stvarno sam zahvalan da ste došli da zajedno proslavimo i obeležimo ove rezultate košarkaša i ostalih olimpijaca - počeo je priču Pešić, pa dodao:

- Ovi koji malo više i bolje poznaju i koji su češće sa mnom znaju da sam ove godine, u olimpijskoj godini, najviše vremena ipak proveo u Pirotu i odavde pripremao sebe za ovo što se desilo. Ja verujem da loša priprema donosi loše rezultate, a da dobra priprema donosi ono ogromno zadovoljstvo koje smo svi mi tamo doživeli i nadam se podelili sa vama ovde u Pirotu i sa svima u čitavoj Srbiji. Zahvalan sam što ste došli večeras. Živela Srbija, živeo Pirot i svi Piroćanci, da ste živi i zdravi.

Osvrnuo se i na poraz od Amerikanaca.

- Posebna utakmica sa Amerikancima. Kao što kažem, provukli su se, dešavale su se pomalo i neke čudne stvari, ali bilo je ogromno zadovoljstvo. Mislim da smo igrali fantastičnu košarku i to ne samo za Srbiju, već i za Pirot. Ajde da, ja kao trener ponosim se na moje igrače, na sve što se tamo dešavalo. Zahvalan sam im na podršci koju su oni meni dali i na motivaciji koju su oni jednostavno dali i meni.

Za kraj, govorio je i o tome šta je donelo uspeh košarkaškoj reprezentaciji Srbije.

- Najvažnija stvar i u sportu i u životu je komunikacija i način kako respektuješ onog koji je preko puta. Ne samo zbog toga što je on vrhunski sportista i što je najbolji na svetu ili nije najbolji na svetu, za mene su svi isti. I ja zato sam rekao, svi za jednoga, jedan za svi, jer bez toga ne postoji ništa u životu, pa ni sportski uspeh. Tako da svi gubimo i svi pobeđujemo zajedno i napravila se jedna fantastična atmosfera. To se ne dešava preko noći i to je isto jedan proces, gde ljudi između sebe su spremni da se povežu i da postignu ovakve rezultate. Ne samo ovo što smo mi sada tamo postigli, nego u životu je važno povezati se sa ljudima i prihvatiti svoju okolinu ne samo kao stručnjake ili sportiste, već kao ljude. To je nešto što ljudi treba da osete, tu bliskost i taj respekt koji jedan drugom daju. Mi smo to imali i verovatno i zbog toga napravili jednu takvu sportsku priču, fantastičnu - zaključio je Svetislav Pešić.

BONUS VIDEO:

04:36 Svetislav Pešić na dočeku u Skupštini grada