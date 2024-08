"ŽENA MI JE SRPKINJA, GLEDALI SMO SRBIJA - SAD ZAJEDNO" Čuveni Amerikanac otkrio kako je pratio polufinale OI: Krenula je da me...

Popularni NBA košarkaš Pol Džordž otkrio je da je ponosan zbog pobede SAD protiv Srbije u polufinalu Olimpijskih igara.

Otkrio je kako je ispratio utakmicu u kojoj je "drim tim" stigao do pobede u završnici uz pomoć loših odluka sudija.

"Gledao sam utakmicu i ne znam... Naježio sam se bio. U tom trenutku sam pomislio kako sam baš ponosan što sam Amerikanac, bio sam kao neki klinac i drao se "SAD" (USA)", rekao je Džordž u svom podkastu.

Posebno je zanimljivo bilo gledati takav meč u društvu supruge Danijele Rajić.

"Moja žena je Srpkinja i gledali smo utakmicu, a ona je onda krenula da me pod***ava! Onda sam ja krenuo da pod***avam nju. Bilo je to baš zabavno. Gledao sam to sr***e kao ponosni Amerikanac", rekao je Džordž.

Gost podkasta je bio Tre Jang, košarkaš Atlante.

"Moj saigrač Bogi je razbijao, brate!", poručio je o pomenutom meču Jang.

