EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! OVO JE POZADINA RASPRAVE PEŠIĆA I ĐOKOVIĆA! Puklo je preko noći, Kari se pravdao a Nole je želeo samo jedno

Fotografije Kurira, kao i reči našeg izveštača s lica mesta otkrile su da je došlo do rasprave između Svetislava Pešića i Novaka Đokovića na proslavi olimpijskih medalja!

Cela priča dobila je potvrdu, pošto smo iz više izvora čuli prave razloge zbog kojih je Đoković zamolio Pešića da izađu iz kluba i popričaju. Naime, reč je o raspravi oko košarkaškog kluba Dubai, a za njega su bile vezane porodice Đoković i Pešić. Tačnije, Đorđe Đoković, Novakov brat, kao i Marko Pešić, sin selektora Srbije. Takođe, čak je i sam Pešić bio u planovima za mesto trenera ovog novoformiranog kluba.

Đorđe Đoković je figurirao kao glavna osoba u kompletnom projektu! A onda je došlo do šokantnog odlaska iz kluba posle nekoliko meseci rada na celom projektu. Bez ikakvog validnog objašnjenja, Đorđe je otišao s pozicije predsednika KK Dubai.

Postojala je opcija da za trenera bude angažovan upravo Svetislav Pešić nakon što istekne ugovor sa KSS. Prema nekim informacijama do kojih smo došli, uključen je bio i Marko Pešić, ali je on figurirao kao deo uprave kluba iz Emirata, verovatno kao direktor. Tu je došlo do problema, a cela priča stigla je i šeika koji je finansijski stajao iz kompletnog projekta.

Nisu mu se dopale raznorazne igrarije na tu temu, pa je odlučio da dalje nastavi bez obe te strane. Novak je tražio odgovore od Karija upravo na temu Dubaija, a Pešić mu se pravdao kako on nije bio deo nikakvih priča niti zakulisnih radnji koje se tiču tog novoformiranog kluba.

Da li su pala neka obećanja koja su bila prekršena, ostaće nepoznato, ali sve to je puklo preko noći. Nole i Kari jesu na kraju završili zajedno u klubu zagrljeni i u slavljeničkoj atmosferi, ali je i dalje ostalo sve nerešeno na relaciji Marko Pešić - Đorđe Đoković.

Umesto dogovora i da zajedno budu deo kompletne priče zvane KK Dubai, na kraju su i jedni i drugi ostali bez unosnog posla.

Drugi smer Odustali od Evrokupa i smanjili ciljeve Iako se po potencijalnim trenerskim imenima - a to su u početku bili Svetislav Pešić i Aleksandar Đorđević - moglo naslutiti da Dubai već u prvoj sezoni ima velike ambicije, došlo je do preokreta. Angažovan je hrvatski stručnjak Jurica Golemac, pa je odmah bilo jasno da su ciljevi manji od očekivanih. Dubai je odustao i od takmičenja u Evrokupu i od jeseni će nastupati samo u regionalnoj ABA ligi. Videćemo kakve su dalje ambicije novoformiranog kluba.

