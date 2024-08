LEGENDARNI KOŠARKAŠ OTKRIO ISTINU O BOGDANOVIĆU! Hteo je da skoči posle njegove trojke, Bogdan ga pogledao, a onda... (VIDEO)

Karmelo Entoni je kao i godinama unazad bio specijalni gost FIBA na velikom takmičenju i pomno je pratio utakmice na Olimpijskim igrama.

Naravno najviše je gledao svoje Amerikance, ali ni sa kim nije proveo vremena kao sa Bogdanom Bogdanovićem.

Posle mečeva sa Sjedinjenim Američkim Državama u polufinalu i sa Nemačkom u meču za bronzu na kojima je kapiten predvodio Srbiju Karmelo je morao da mu priđe i čestita.

Videlo se da su i tokom mečeva razmenili nekoliko reči, spekulisali su mediji da je čak reč o nekom sukobu, ali sada je Melo sve otkrio.

Karmelo i Bogdan foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Nekadašnji NBA superstar je istakao da izuzetno ceni Bogdana i da ga obožava kao igrača, a posebno je bio impresioniran polufinalnim mečom Srbije protiv SAD.

"To je moj sin, on! Stvarno se dešavalo, neverovatne stvari. Ništa nisam ni rekao Bogiju, bio sam u fazonu kada da koš: "O Bogi, sviđa mi se to. Vidim šta si uradio, o tom s**nju ti pričam! Poštujem sve koji su na mojoj strani, ali kada je dao onu trojku bio sam u fazonu - ne mogu da ne pokažem emocije. Morao sam da prihvatim šta dolazi i stvarno sam hteo da mu kažem: 'Hej ti tamo, to je bio ludo!'. Hteo sam da pokažem prstom na njega. To je verovatno bila jedna od najboljih utakmica koje sam ikad gledao. To su činjenice", rekao je u jednom podkastu Karmelo.

“That’s my son right there.” - Melo on Bogdan Bogdanović 😂 (🎥 @7PMinBrooklyn ) pic.twitter.com/6BcQaucCZI — NBACentral (@TheDunkCentral) August 15, 2024

Videli smo da je bio Bogdanović miljenik mnogih tokom turnira, a on se lično najviše obradovao kada je video poznatog glumca Omara Sija.

Na ceremoniji dodele medalja na koju je naš tim došao prilično veseo on je sve vreme pokušavao da stupi u kontakt sa Sijem, što je na kraju i uspeo.

