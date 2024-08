JOKIĆ I DONČIĆ PREDVODE NESTVARNU EKIPU! Sprema se SPEKTAKL u regionu: Karte PLANULE za 20 MINUTA, stižu i Bogdan, Novicki, Boš...

Goran Dragić zvanično se oprašta od košarke 24. avgusta u Ljubljani i očekuje se da će tamo biti i Kris Boš, ali ne samo on. Biće mnoge zvezde svetske košarke, kako oni koji sada dominiraju u igri pod obručima, tako i oni koji su to radili ranije i sada su u penziji. Biće to pravi spektakl, posebno ako se uzmu u obzir imena koja će tamo da učestvuju.

Na zvaničnom sajtu stoje imena asova koji su potvrdili učećše i lista je impresivna - Nikola Jokić, Luka Dončić, Bogdan Bogdanović, Dirk Novicki, Dejan Bodiroga, Marko Gudurić, Predrag Danilović, Miroslav Berić, Stiv Neš, Kris Boš, Boban Marjanović, Vladimir Radmanović, Robin Lopez, Beno Udrih, Marko Simonović, Luis Skola, Saša Zagorac, Nebojša Joksimović, Leandro Barbosa, Zoran Dragić, Jaka Lakovič, Jaka Blažič, Edo Murić, Erazem Lobek, Domen Lorbek, Žiga Dimec, Nikola Vučević, Aleksej Nikolić, Marko Milić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Aleksandar Ćapin, Vlatko Čančar, Uroš Slokar, Rašo Nesterović, Saša Pavlović, Sani Bečirović, Boštjan Nahbar, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Klemen Prepelič i Miha Zupan.

Oni se nalaze na spisku, mada uz to piše "uskoro opširnije" što bi moglo da znači da bi još neko novo ime moglo da se nađe među učesnicima ovog spektakla. Ulaznice za ovaj događaj rasprodate su za samo 20 minuta.

Meč je na programu 24. avgusta, dok će se dan ranije održati draft, nešto slično kao za Ol-star NBA lige. Tada će biti poznato ko će biti sa kim u timu. Draft će se održati na gala večeri koja će imati dobrotvorni karakter. Isto važi i za meč, pošto će novac od ulaznica da ide u fondaciju Gorana Dragića.

