Bivši košarkaš Majkl Kuper kritikovao je Slovenca Luku Dončića.

On je na svom podkastu (koji se zove Showtime) govorio o Luki Dončiću kao sjajnom košarkašu, jednom od najboljih skorera današnjice.

Ipak, postojalo je nešto što brine "Kupa" kada se priča o Dončiću.

"On ima tripl-dabl skoro svako veče, ali za mene je on jako spor. Da nije skorer, dobio bi otkaz. Na umeću davanja koševa mu čestitam, ali za mene, on je lenj. Ne trudi se u odbrani", poručio je Kuper.

(Kurir sport)