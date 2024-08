LEGENDA NIPODAŠTAVA NIKOLU JOKIĆA! Sramne reči proslavljenog šampiona: Njemu Embid zadaje probleme! Ne bi imao šanse protiv njega!

Proslavljeni američki košarkaš Sem Kasel smatra da bi legendarni Hakim Olajdžuvon dominirao protiv Nikole Jokića.

Kasel, koji je sa Hakimom osvojio dve NBA titule, uveren je da Nikola ne bi mogao da se nosi sa njim.

"Hakim je zver u oba smisla na terenu. On je u Top 10 u svakoj kategoriji u NBA, ukradenim loptama, skokovima, poenima. Mislim da bi Jokić dao više poena, ali Hakim bi ga nadigrao zbog stalnog pritiska. On pod košem ne bi nadigrao Hakima, to se ne bi desilo. Na drugoj strani terena, Jokić nema šanse. Znate, Džoel Embid mu je zadavao probleme ofanzivno, ne bi imao bi šansu protiv Hakeema. Mislim da je Hakeem imao kontra potez za sve što biste uradili defanzivno", rekao je Sem u podkastu kod Drejmonda Grina.

Kurir sport/J.M.

