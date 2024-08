NOVI AS PARTIZANA OTKRIO: Otac mi je igrao protiv Željka Obradovića, pričao mi je koliko je "LUD"!

Novi košarkaš Partizana Duan Vašington govorio je o izazovima koji ga očekuju u crno-belom dresu.

Bivši NBA as u razgovoru za "Telesport" priznao je da je izuzeto uzbuđen zbog dolaska u Partizan.

Vašington je najbolje brojke imao u Indijani je beležio 10 poena u proseku, dok je u G ligi za Vestčester Nikse imao 23,5 poena uz 4 skoka i 5 asistencija po utakmici.

"Veoma sam uzbuđen. Jasno je da mogu da postižem veliki broj poena, ali mogu da igram sa svima. Za mene je olakšavajuća situacija to što ću pored sebe imati igrače poput Lundberga, koji mogu da pogađaju u visokim procentima i skidaju pritisak sa mene. Sigurno će biti momenata kada ćemo igrati zajedno, iako smo na sličnim pozicijama, ali verujem da će to biti dobro. Košarkaški svet je mali, obojica smo bili u Finiksu, ali smo se mimoišli. Znam da želi da pobedi i verujem da ćemo jedan drugog činiti boljim i nas dvojica ćemo biti izuzetno opasni za sve protivnike", ispričao je novi član Partizana.

Vašington veruje da će se sjajno uklopiti sa novim saigračima.

"Jednom kada se okupimo i iznesemo ciljeve i planove za narednu sezonu, verujem da ćemo veoma brzo kliknuti. Svi imamo jednu zajedničku stvar, a to je dolazak u nov tim, bez obzira na naše prošlosti. Sa Karlikom sam bio pozvan zajedno na NBA treninge iz razvojne lige. Od tada se poznajemo i ostali smo u kontaktu od tog kampa. Takođe, poznajem i Tajrika. Igrao je za Ksevijer protiv mene, te sam veoma srećan što ćemo sada biti zajedno. On donosi mnogo toga na terenu poput energije, rol igre, zakucavanja. Sterling je takođe sjajan, ali kao i ostatak momaka. Spreman sam da učim od svih njih, a to je upravo ono što me je moj otac naučio. Želim da u svakom trenutku znam gde se neko od saigrača nalazi, kada treba da dobiju pas, kada treba da dobiju blok i verujem da će to sve biti kako treba, ali će biti potrebno vreme. Upravo zato sam i došao ranije, kako bih što spremniji dočekao početak, te se već krećem po nekim delovima grada bez navigacije. Verujem da mogu pomoći novim saigračima da se uklope, baš kao što su Balša, Mario i Arijan pomogli meni".

Otac je imao priliku da igra protiv Željka Obradovića i puno mu je govorio o srpskom stručnjaku.

"Prva stvar koju mi je tata rekao jeste da je igrao protiv Željka, bio sam u šoku. Imali su svoje bitke kada je on vodio Real, a moj tata igrao za Mursiju. Govorio mi je koliko je Obradović posvećen i pozitivno “lud”, što ljudi govore i za mene. Opet kažem, spreman sam da učim i da upijam njegovo znanje, koje je ogromno, da budem sunđer ", rekao je uz osmeh Vašington.

Govorio je i o navijačima Partizana.

"Neverovatni su, osećam njihovu energiju od prvog dana i ne mogu dočekati da pogodim prvi šut i podelim prvu asistenciju. Košarka u Srbiji je nešto neverovatno. Naravno, svi znaju za onaj video sa bakljama na otvorenom terenu. Od kada sam potpisao gledao sam veliki broj videa na jutjub kanalu Partizana, a posebno se sećam onog na aerodromu posle pete utakmice protiv Real Madrida. Tražio sam snimke terena, svlačionica, gledao udaljenosti letova, sve kako bih što spremniji dočekao ovaj izazov. Još uvek se navikavam na kulturu i sve lepote koje donosi Beograd i Srbija, ali navijači su nešto neverovatno. Verujem da će prepoznati kod mene koliko sam posvećen i koliko želim da pobedim, te da će uživati u tome. Već ih volim i jedva čekam da ih predstavljam i shvatam to veoma ozbiljno."

Ko ga je savetovao da dođe u Partizan?

"Nisam ni sa kim pričao pre donošenja odluke. Kada je stigla ponuda odlučio sam da sam istražim sve. Nisam hteo da žurim dok detaljno ne istražim sve o klubu i samom gradu. Nakon što sam to odradio, odluka je bila laka. I moj agent je imao veliku ulogu, te mi je pokazivao primere Dantea Egzuma i Pi Džej Doužera.Takođe, moj trener radi sa brojnim evroligaškim zvezdama i on mi je ispričao sve najlepše. Jasno je da nije bila laka odluka, s obzirom da se cela porodica preselila sedam hiljada kilometara. Svi su mi rekli sve najlepše i na kraju sam prelomio. Ja sam neko ko voli košarku i verujem da je ovo najbolje mesto za mene trenutno. Nakon potpisa sam pričao sa Frenkom Robinsonom, koji je moj stariji brat. Rekao mi je da ni sam nisam svestan šta me očekuje"

Kurir sport/J.M.

