ANĐUŠIĆ OTVORIO DUŠU! Bez dlake na jeziku o BOLNOM odlasku iz Partizana i odnosu sa Obradovićem: Nisam dobio ono što sam zaslužio!

Sada već bivši košarkaš Partizana, Danilo Anđušić, potpuno otvoreno - bez uvijanja, govorio je o periodu koji je proveo u Partizanu i odnosu sa trenerom Željkom Obradovićem.

Partizan je na kraju neuspešne sezone odlučio da napravi totalni remont tima, pa se nakon isteka ugovora zahvalio srpskom košarkašu koji nije krio da mu je odlazak iz voljenog kluba izuzetno teško pao.

Nakon sjajne sezone u Evroligi i osvajanja regionalne ABA lige, usledila je sezona za zaborav.

"Nije završeno kako smo želeli", počeo je sa uzdaho razgovor za Mozzart sport Anđušić.

"Volim da kažem, a pričao sam i sa Željkom... Mnogo lepih trenutaka, ali i teških. Nije bilo sredine. Ove sezone je bilo baš teško. Posle te prve sezone, nebitno kakva je bila uloga na terenu, igra, zajedništvo i sve što smo doživeli, bilo je nezaboravno i ispisali smo istoriju. Vratili smo navijače, deca su se vratila na tribine i to mi je najdraže. Imaju želju da prate košarku i tu smo uradili jako lepu stvar".

Ipak, bilo je lepo ponovo nositi dres Partizana.

"Tako je. Bez obzira na teške trenutke, meni je drago što sam se vratio u Partizan. Ispisali smo zajedno istoriju. Neke stvari su mi se ostvarile što nikada nisam ni sanjao, bio sam na nekim utakmicama kapiten Partizana, što je malo ko doživeo. To su stvari koje ću pamtiti i naravno osvajanje ABA lige posle 10 godina i moj prvi trofej Jadranske lige u karijeri. To su lepe stvari koje su se dešavale i koje su za nezaborav. Iskreno, nije mi bilo lako kada sam gledao neke klipove... Bukvalno me rasplače. Rasplaču me trenuci zajedništva, jer sam želeo da moja deca odrastaju u tome. Da dožive da cela hala skandira ime njihovog tate. Bili su deo toga, to je nešto neprocenjivo i jako mi je drago što sam bio deo toga, uz sve teške trenutke kojih je bilo mnogo, kako individualno tako i timski", rekao je Anđušić.

Osvrnuo se Danilo i na najteže momente u klubu.

"Pre svega to što smo za dve sezone osvojili samo jedan trofej. Imali smo tim za mnogo više, pogotovo ove sezone. Serija sa Realom je takođe bila mnogo teška... Možemo svi da pričamo šta bi bilo, kad bi bilo, ali činjenica je da smo mi tada igrali najlepšu košarku u Evropi i to niko ne može da nam oduzme. Ne znamo kako bi se sve završilo, ali samo biti na Fajnal foru je velika stvar. To su teški trenuci što se tiče timskog dela", kaže Anđušić.

Priznao je da je lično prolazio kroz izuzetno teške momente tokom svog boravka u Partizanu.

"U mnogim situacijama i utakmicama nisam dobijao ono što sam smatrao da zaslužujem... Iskreno mislim da sam, za ono vreme koje sam dobio, pokazao mnogo, a opet smatram da sam mogao još više da pružim, igrama i drugim stvarima, da sam imao drugačiju ulogu. To mi je teško palo, ali već sam rekao – nekada moraš da staviš svoj ego po strani zarad tima. Pokušavao sam to da radim cele sezone, stavio sam sebe u službu tima i trudio se da odigram maksimalno kad god sam dobijao šansu. To je ono što me je nosilo. Ostaje žal što znam da sam mogao da doprinesem više", smatra Anđušić.

Ipak, trudi se da pamti samo lepe stvari.

"Trudiću se maksimalno da bude tako, da pamtim samo lepe stvari. Već sam rekao Željku da sam stvarno mnogo srećan, iako možda zvuči kao kliše, što sam sarađivao sa njim. Jedan od ciljeva u karijeri bio mi je da sa radimo zajedno, uz sve dobre i loše trenutke koje smo imali on i ja... Opet, jako mi je drago što smo radili zajedno, tako sam zaokružio priču, radio sam sa maltene svim našim vrhunskim trenerima što je veliko iskustvo. Ispunio sam san i ne želim da žalim ni za čim".

Anđušić je priznao da ga je iznenadila odluka kluba da promeni gotovo celu ekipu.

"Iskreno, iznenađuje me. Svi su očekivali remont ekipe, posle onakve sezone. Rekao sam – bila je neuspešna i tu nema šta da se krije. Neuspešna je bila u svakom smislu. Trebalo je da se desi remont ekipe, da bi se nešto uradilo. Da li sam očekivao u ovolikoj meri? Nisam. Ali, verujem da će Partizan i Željko da naprave dobar tim za sledeću sezonu, da će napraviti bolje rezultate", rekao je srpski košarkaš.

Nakon rastanka sa crno-belima, Anđušić je odlučio da karijeru nastavi u ekipi Dubaija.

Jako mi je drago što sam završio ugovor. Potpisao sam i srećan sam... Prvenstveno zbog projekta koji je u potpunosti nov. Sjedinio sam se sa pričom o Dubaiju. Posebno kada sam čuo kako sve teče i koji su ciljevi. Drago mi je što smo se dogovorili vrlo brzo. U priči sa trenerom Juricom Golemcem, svidelo mi se kako sve izgleda i kakva je uloga zamišljena za mene, a naravno i život u Dubaiju je lep", kaže Anđušić i dodaje:

"Nekako se sve sklopilo, dogovorili smo se na dve godine što je jako bitno i zbog porodice, da ostanemo na jednom mestu. Srećan sam što zajedno sa klubom počinjem novu stranicu. Nije mi strano, sa Monakom sam počeo Evroligu, slično i sa Burgom gde sam pisao istoriju. Sada ponovo sa Dubaijem krećemo nešto potpuno novo".

