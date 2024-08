CRNO-BELA SIMFONIJA I JEDNO PITANJE: Ko će biti IZNENAĐENJE? Dva poznata lica u PRVOM PLANU, navijači se nadaju i bivšem kapitenu!

KK Partizan predstaviće tim za narednu sezonu u "Crno-beloj simfoniji" koja će se održati u MTS dvorani u ponedeljak od 20 časova, a sve navijače zanima ko bi mogao da bude najavljeno iznenađenje.

Prvi čovek crno-belih, Ostoja Mijailović, rekao je kako svi mogu da očekuju neočekivano.

- Partizan je objavio svega nekoliko imena, zatim smo odlučili da ekipu predstavimo na drugačiji način. Novinari su se sve vreme bavili našim pojačanjima, nešto su pogodili, nešto ne. Biće iznenađenja - istakao je Mijailović za Alo.

foto: Starsport

Za sada se zna da su u Partizan došli Vanja Marinković, Ife Lundberg i Frenk Nilikina, da je Balša Koprivica jedini ostao iz prošlogodišnjeg tima, dok se očekuje da će pred Grobare izaći Arijan Lakić, Sterling Braun, Karlik Džons, Dvejn Vašington, Mario Nakić, Isak Bonga, Ajzea Majk, Tajrik Džons, Brendon Dejvis, Mitar Bošnjaković i Aleksej Pokuševski.

Ko bi mogao da bude iznenađenje Partizana?

Kao prvo ime figurira - Davis Bertans! Dobro poznato lice i ljubimac navijača Partizana trenutno je slobodan pošto je završio epizodu u Šarlotu. Svi se nadaju da bi baš on mogao ponovo da obuče dres koji ga je vinuo u orbitu, ali je prioritet Letonca da nađe NBA klub, a spajali su ga sa još nekim evroligaškim timovima, te ostaje dilema da li će baš on biti to iznenađenje.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Drugi košarkaš koji bi mogao da bude iznenađenje je Džejms Naneli. Njemu je istekao ugovor sa crno-belima, ali trenutno nije potpisao ni za jedan drugi klub, pa je moguće da će se saradnja produžiti. Ipak, deluje da Bertans ima veće šanse da se nađe na spektaklu u MTS dvorani nego doskorašnji igrač Partizana.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Treće ime bi kod navijača probudilo najveće emocije i mnogi fanovi crno-belih na društvenim mrežama priželjkuju upravo njega. Žofri Lovernj ima neraskidivu vezu sa Partizanom, a tetovaža grba kluba krasi njegovu ruku. Realnost je da je veliko pitanje koliko bi bivši kapiten crno-belih pomogao igrački Partizanu, tako da deluje da su najmanje šanse da upravo on od pomenute trojice bude iznenađenje.

foto: Stephane Pillaud / Panoramic / Profimedia

Šta vi mislite, da li će biti iznenađenja na "Crno-beloj simfoniji" i ako ih bude - koji igrač će to biti? Pišite nam u komentarima...

BONUS VIDEO:

00:50 Delije pevaju dok Željko Obradović priča