KOŠARKAŠKI SAVEZ BOSNE PRED BANKROTOM: Ako ne uplate veliki novac, gube od Hrvatske službenim rezultatom

Čelnici Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine sazvali su vanrednu konferenciju za medije na kojoj su obavestili javnost da se nalaze u velikim problemima.

Savez se nalazi u dugovima, zbog kojih je ugroženo odigravanje utakmice protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Ukoliko ne uplate određenu sumu, preti ih gubitak utakmice službenim rezultatom.

Najveći problem jeste dug prema hotelu "Ilidža", gde se takođe održavaju treninzi.

Oni zahtevaju od saveza da sumu od 330.000 konvertibilnih maraka (oko 170.000 evra) momentalno isplate i ne pristaju ni na kakav reprogram.

"Došlo smo u situaciju da ne možemo da pređemo narednu prepreku, to je blokada od Hotela "Ilidža". Neosporno je da taj dug postoji i da je star 13 godina. Pokušali smo da napravimo neki sporazum sa menadžmentom, ali nismo uspeli u tome. Situacija je takva da taj dug koji imamo, postoji zahtev da se isplati odjednom. To je veliki iznos, koji u ovoj situaciji ne možemo da rešimo. Zbog toga smo organizovali ovu konferenciju, da upoznamo javnost i da apelujemo za pomoć, od svih onih koji smatraju da treba pomoći reprezentaciji Bosni i Hercegovini", rekao je vršilac direktora generalnog sekretara, Dževad Alihodžić.

Ukoliko se ne steknu uslovi da se utakmica održi, Hrvatske bi u tom slučaju slavila sa 20:0.

"Nama treba hitna pomoć. Vrlo brzo moramo krenuti u organizaciju utakmica protiv Hrvatske u okviru kvalifikacija. Doći će u pitanje odigravanje tih utakmica ako ne rešimo probleme. Ne želim da lažem javnost, ne želim da bilo šta ide pod tepih. Može se desiti da moramo da predano te utakmice i Hrvatska će ići direktno na Evropsko prvenstvo. Apelujemo na sve da nam pomognu da prebrodimo ovu krizu. Mislili smo da ćemo to moći, ali ova zadnja stepenica je jednostavno previsoka", poručio je Alihodžić.

Savezu ovo nije prvi put da se nađe u situaciji da novca na računu uopšte nema.

"Ta sredstva nemamo. Bili smo na nekoliko sastanaka, bio je to civilizovan sastanak, dug priznajemo. Pokušali smo da objasnimo u kakvoj smo situaciji, pokušali smo da nađemo neko rešenje, ali jednostavno, njihov stav je da više ne žele da čekaju. S te strane, pravno gledano, ne mogu ništa da kažem, to je tako, to smo morali da prihvatimo", jasan je bio Alihodžić.

Kurir sport