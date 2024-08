ŽELJKO OBRADOVIĆ NA STARTU PRIPREMA: "Nilikina dobio ODMOR! Radićemo u Beogradu, TREBA VREMENA da se UIGRAMO" (VIDEO)

Košarkaši Partizana započeli su pripreme za novu sezonu treningom u Beogradu, a prisutnim medijima na startu obratio se trener crno-belih Željko Obradović.

- Hvala svima koji ste došli da ispratite početak naših priprema. Ovo je prvi trening, a odlučili smo da praktično ceo ovaj deo priprema boravimo u Beogradu. Odigraćemo dve utakmice ovde, a posle toga sledi turnir na Siciliji, turnir koji će Partizan organizovati, probaćemo da to bude na našim terenima na Kalamegdanu, a posle toga se selimo u Atinu. To je sve pre prve zvanične utakmice protiv Borca u ABA ligi - rekao je Obradović.

Upitan je trener crno-belih da li će biti dovoljno vremena za uigravanje jer je promenjen kompletan sastav.

- Tri igrača koji su bili do kraja na Olimpijskim igrama Frenk Nilikina, Ajzak Bonga i Vanja Marinković. Sa njima su obavljeni razgovori, ponušen im je dodatni odmor, Vanja i Ajzak su odbili, dok je Frenk rekao da je umoran, tako da je on dobio mali dodatni odmor. Svi ostali su tu, mali Bošnjaković ima povredu još od prvenstva. Malo vremena ima, ali tako je kako je. Probaćemo kroz treninge i utakmice da se uigravamo. Sve iziskuje vreme. Koliko će vremena biti potrebno da dođemo do neke željene forme - videćemo - dodao je Željko Obradović

