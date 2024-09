PLATIO BEZBROJ ABORTUSA - VARAO SVETSKI POZNATU STARLETU NA SVAKOM ĆOŠKU: Na kokain potrošio 100 miliona, bio na samrti u bordelu

Dvostruki NBA šampion, Lamar Odom, u karijeri je zaradio oko 113 miliona evra, ali gotovo sve je spiskao na drogu!

Bivši as Lejkersa 2015. godine bio je na ivici smrti, nakon što su ga u jednom bordelu u Nevadi pronašli drogiranog bez svesti. Nekoliko dana je bio u komi, jedva je ostao živ.

Čitav svet bio je u šoku. Ljubitelji košarke nisu mogli da veruju da se tako upropastio. Uspeo je da se izvuče, ali ne i da sačuva svoj brak sa rijaliti zvezdom Kloi Kardašijan.

U svojoj autobiografiju pod nazivom "Od tame do svetla", a otkrio je i neke najzanimljivije detalje iz knjige.

"Kada bih morao da izračunam koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara", šokirao je Odom izjavom.

Zanimljivo, nekada najbolji šesti igrač lige, igrajući za Lejkerse, Kliperse, Majami, Dalas... zaradio je oko 113 miliona dolara. Dakle, gotovo sve je spiskao na drogu.

Verovali ili ne, to nije najšokantnije priznanje.

"Dešavalo se da imam seks i sa šest različitih žena nedeljno, svaki put bez zaštite. Tako da sam morao da platim priličan broj pobačaja. Trebale su mi te žene, one su bile izlaz, nisam mogao kući da se vratim sam", ističe Odom.

Imao je opravdanje i za zavisnost.

"Nasledio sam to od oca. I on je bio zavisnik. Dobio sam njegov gen. Stvari su se pogoršale kada mi je umro šestomesečni sin. Bio je to najgori trenutak u mom životu, potonuo sam."

Odom je otkrio i kada je prvi put probao kokain.

"Dogodilo se to kada sam imao grupni seks sa nekoliko žena. Nako toga svi moji demoni bili su pušteni s lanca. Postao sam profesionalac u skrivanju svoje zavisnosti od supruge Kloi Kardašijan. Dugo joj je trebalo da otkrije. Znate, ne želite da vam supruga zna da šmrčete kokain i spavate sa drugim ženama."

Bivši sportista i Kloi venčali su se 2009. godine, nakon samo 30 dana poznanstva. Razveli su se 2013, a razvod je okončan tek 2016.

Posle razvoda, Odom je otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću, a jednom je situacija toliko izmakla kontroli, kada je pomešao kokain, alkohol i seksualni stimulans, da je bio stavljen na aparate za održavanje života.

