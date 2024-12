Uz to, sudija Ilija Matijević doživotno je izbačen iz košarke, a Košarkaški savez Jugoslavije je suspendovao i dvoranu na Baldekinu. Bilo je to prvi i za sada jedini put u istoriji da je jedna ekipa primila medalje, u ruke dobila pehar, a onda preko noći ostala bez svega.

Bosna je vodila 82:81, ali poslednji napad imala je domaća ekipa. Ostalo je svega sekundu vremena do kraja. Dražen prima loptu, otvara sebi prostor za šut, ali lopta ne dolazi ni do obruča. Vreme je isteklo. Bosna je prvak... Ili ne? Matijević sudi faul Hadžića na Draženu. Igrači Bosne i njihov trener Svetislav Pešić burno protestuju, ali Matijević je svoje rekao.

Utakmica će biti gotova onog trenutka kad 18-godišnji Dražen (koji je do tada ubacio 37 poena, a u to vreme nije bilo trojki) izvede dva slobodna bacanja. Veliki je pritisak bio na šibenskom tinejdžeru. Navodno, čak je i trener Šibenke Vlado Đurović molio Dražena da promašio jedno bacanje i da utakmica ode u produžetak, kao da mu je nešto govorilo bi moglo da se dogodi nešto neviđeno. Dražen ga nije poslušao, uzeo je loptu, mirno je ubacio oba bacanja i slavlje je počelo.

- Niko nije srećan kada se utakmica završi na takav način. Ni ja, niti Vlada Đurović koji je tada trenirao Šibenku, niti navijači jednog i drugog kluba. Međutim, šta se tog dana dogodilo u Šibeniku? Utakmica je završena, sudija Ilija Matijević je označio kraj i to pokazao kod zapisničkog stola. I to vrlo autoritativno. Tu je na njega izvršen pritisak da je bio faul na Draženu Petroviću. No, nije poenta je li bio prekršaj ili ne, već da li je isteklo vreme. Dobro, recimo da je prekršaj Sabita Hadžića i bio, ali ako i jeste, bio je nakon isteka vremena. Nikada se do tada nije dogodilo da se odsvira kraj utakmice, a onda promeni odluka i donese nova koja je direktno uticala na rezultat i ime prvaka - kazao je Pešić za portal "Basketbal.hr".