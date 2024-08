"ZNOJIM SE PRED MEČ , A DONČIĆ GLEDA CRTAĆE": Dragić otkrio anegdotu koja se dogodila pred finale sa Srbijom!

Jedan od najboljih slovenačkih košarkaša u istoriji Goran Dragić će se u subotu spektakularnim mečom u hali "Stožice" oprostiti od profesionalnog igranja košarke, a košarkaške veličine koje će uveličati ovaj događaj su neki od najboljih igrača svih vremena.

Biće tu Dejan Bodiroga, Dirk Novicki, Luka Dončić, Nikola Jokić...

foto: SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Dragić je u razgovoru sa medijima iz Srbije otkrio jednu zanimljivu anegdotu koja se odigrala pred meč finala Evrobasketa 2017. godine, a tiče se Luke Dončića.

- Bio sam sa Lukom u sobi pre finala Evropskog prvenstva 2017. godine. Nisam mogao da spavam, znojio sam se, a onda sam pogledao ulevo i video da Luka gleda crtaće i spava cele noći. Tako se radio, to je neverovatan talenat, to nije još viđeno u svetu košarke. Isto i Nikola Jokić. Dosta puta smo razgovarali. To su obični momci, koji se igraju. To bih voleo da sva naša deca imaju. Da ne osećaju pritisak, da se igraju, sa osmehom i da se vole - rekao je Dragić.

Kurir sport